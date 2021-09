TATUI REGISTRA POUCAS MORTES POR COVID-19 EM SETEMBRO

No período de 29 de agosto a 15 de setembro, duas pessoas morreram da Covid-19 em Tatuí. Com a expansão da vacinação, este número é animador. A vacinação continua e todos ainda devem tomar os cuidados com as medidas sanitárias adotadas no Brasil para conter a pandemia do coronavírus.

Vacinação na Concha Acústica

Desde o dia 8 de setembro, a vacinação contra a Covid-19 através do sistema “drive-trhu”, em veículos, que acontecia no estacionamento do novo Paço Municipal, passou a ser realizada na Praça Antonio Prado, da Concha Acústica Municipal. A imunização neste local ocorre de segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas. A Prefeitura de Tatuí divulgou um mapa, para orientar os motoristas sobre o trajeto a ser seguido para a vacinação. A fila deve ter início na Avenida Virgílio Montezzo Filho e passa por trechos das Ruas São Martinho, Coronel Lúcio Seabra, Nhonhô da Botica e Cônego Demétrio, até a entrada lateral da Concha Acústica. A vacinação de pedestres continua a ocorrer na Escola “João Florêncio”, na Praça Paulo Setúbal (Barão), das 9 às 15 horas.

É importante lembrar ainda que os cidadãos devem completar o esquema vacinal, para se proteger inteiramente contra a Covid-19. E até que a pandemia esteja totalmente controlada, mesmo os que já se vacinaram devem continuar respeitando as regras básicas de combate ao novo coronavírus, com a utilização obrigatório de máscaras quando sair de casa, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e respeito ao distanciamento social, procurando evitar aglomerações.

