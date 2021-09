TATUÍ DEBATE DEMANDAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO

Nesta quinta-feira (16), às 15 horas, Tatuí recebe audiência pública híbrida (virtual e presencial), organizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para debater demandas da região para o Orçamento Estadual de 2022. O evento ocorre na Câmara de Vereadores, franqueada pelo presidente da Casa, vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB). A audiência será presidida pela deputada estadual, Dra. Damaris Moura (PSDB).

O público pode participar das audiências públicas por meio do WhatsApp, com sugestões ao orçamento, através do número: (11) 93404-9001. As sugestões também podem ser enviadas pelo site da Alesp, no endereço: https://www.al.sp.gov.br. Outra opção é se inscrever antecipadamente por meio do formulário no site. Nesse caso, o cidadão participa ao vivo pela plataforma Zoom. O público também pode comparecer pessoalmente no local onde será realizada a audiência da sua região. As audiências também são transmitidas pela Rede Alesp na TV e redes sociais.

Todas as informações relacionadas ao calendário, sugestões, inscrições e localidades podem ser encontradas na aba “Audiências Públicas do Orçamento”, no site da Assembleia Legislativa.

“A audiência pública que será realizada em Tatuí tem um significado muito grande para a sociedade, que espera com muita expectativa respostas do poder público e, naturalmente, neste caso, feita através do orçamento e para onde esses recursos serão direcionados. Então nós temos a expectativa de que será uma audiência pública rica”, afirmou Damaris.

A parlamentar disse também que espera assuntos recorrentes, como saúde pública, com demandas pós-pandemia, educação, infraestrutura e segurança pública. “É uma cidade muito bem estruturada, portanto, esperamos que os munícipes, neste contexto, também estejam preparados para opinar a respeito daquilo que efetivamente é justo, é urgente, é necessário”, declarou.

Sobre Tatuí

Localizada na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), Tatuí possui uma população estimada de 124.134 habitantes e um Produto Interno Bruto per capita de R$ 33.202,74, estando entre os 80 maiores no ranking do Estado. A agropecuária e a indústria equivalem a 33% da riqueza municipal.

Além disso, a cidade conta com rodovias importantes ao redor: Castello Branco, Antônio Romano Schincariol, Laurindo Dias Minhoto e Gladys Bernardes Minhoto. Tatuí também apresenta grande potencial cultural, abrigando o maior conservatório de música da América Latina. O município é conhecido como a “Capital da Música”.