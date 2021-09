SUSTENIDOS ROMPE ACORDO COM A PREFEITURA, DIZ PRESIDENTE DA CÂMARA

Na segunda-feira (20), o vereador Antonio Marcos de Abreu (foto), presidente da Câmara Municipal, afirmou na sessão que a OS Sustenidos, mantenedora do Conservatório, rompeu o acordo com a Prefeitura de Tatuí de não dispensar nenhum funcionário em 2021, quando assumiu a gestão da escola de música. No início do ano, houve uma reunião com o secretário estadual Marcos Vinholi (Planejamento), com a participação da prefeita Maria José Vieira de Camargo, já falecida, da deputada Damaris Moura (PSDB) e Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, assessor do deputado federal Samuel Moreira (PSDB). A partir de janeiro de 2021, a Sustenidos venceu “licitação” para administrar o Conservatório e no seu plano vencedor estava a demissão de 70 funcionários. Na reunião com Vinholi, houve um acordo que a OS não dispensaria nenhum funcionário e os deputados Samuel Moreira e Damaris Moura destinariam R$ 3 milhões para a escola para complementar o orçamento de 2021.

Durante a sessão de segunda-feira, o presidente Antonio Marcos de Abreu denunciou o rompimento do acordo e disse “estar preocupado porque a Sustenidos dispensou mais de 10 funcionários da escola”. O vereador lembrou o compromisso de a Sustenidos em não demitir nenhum funcionário do Conservatório. “Mas não acontece” e cita os nomes dos demitidos: Carlos (arquivista musical), Preto (supervisor de programação visual, com 33 anos na escola), Fernanda (assistente de Secretaria Escolar), Higino (porteiro), Lucilene (assistente social), Sarah (Compras), André (assistente de produção), Thiago (gerente jurídico), Wilson (RH) e Ésio (RH).

Todos estes nomes foram exibidos em comunicado da escola com uma explicação “que os indicados abaixo não fazem mais parte do quadro funcional da Sustenidos Organização Social e Cultura”. Entretanto, a direção não explica se foi feito algum acordo com os funcionários demitidos. Em 2021, a OS contratou mais dois funcionários, sendo um deles “analista de mídia jr.”. Antonio Marcos afirma que “é um pecado” o que estão fazendo. “Eu obtive essas informações e fiquei muito triste. Eles romperam o acordo que fizeram com a nossa Prefeitura, na época, a nossa prefeita Maria José”, citou o parlamentar.

Em uma rede social, o presidente da Câmara postou: “é uma tristeza o que acontece com o nosso Conservatório de Tatuí. Lamentável e preocupante. A demissão de funcionários é um ensaio ao desmonte, um desrespeito à cidade, seus cidadãos e gestores, uma desvalorização à luta de gerações, à nossa vocação musical, um risco à nossa economia, além de perda irreparável à cultura mundial. Não ficarei calado!”.

Requerimentos – Durante a sessão, o presidente apresentou quatro requerimentos endereçados à Sustenidos. Um requerimento pede para que a Sustenidos informe à Câmara Municipal quem são os membros do Conselho Fiscal da instituição. Em outro requer que a OS informe sobre os projetos desenvolvidos pelo Conservatório, como o Pró-Bandas, Coreto Paulista, Festival de Campos do Jordão e conferências internacionais realizadas na escola.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 25-9-2021

GOVERNO LIBERA R$ 4,8 MILHÕES PARA PROGRAMA HABITACIONAL

FORUM DE TATUÍ EXIGE COMPROVANTE DE VACINA

QUARTETO ZACUR NA PRAÇA DA MATRIZ

ENCONTRO DEFINE COMBATE À DENGUE EM TATUÍ

SENHOR IMPODERÁVEL E SUAS SURPRESAS – GAUDÊNCIO TORQUATO

PAULO FREIRE – A PEDAGOGIA DO AMOR – PÓR OLAVO AVALONE F.

TATUÍ E SUA HISTÓRIAS – FATOS DE JUNHO DE 1908

TATUÍ COM MÉDIA DE CINCO CASOS DIÁRIOS DE COVID

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

FALECIMENTOS – GRUPÓ PARAÍSO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

FUNDO SOCIAL PROMOVE CURSO DE PÃES

NOITE DA SERESTA NO MUSEU

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAIS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal, decreto, leis e atos da Prefeitura de Tatuí, Edital de Concurso da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).