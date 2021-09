ATO CÍVICO COMEMORA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Na terça-feira (7), comemora-se 199 anos da Independência do Brasil. Para lembrar a data em que D. Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, brandiu sua espada e separou o Brasil do jugo de Portugal, a Prefeitura de Tatuí realiza ato cívico, às 9 horas, no Monumento dos Pracinhas, na Praça Paulo Setúbal, defronte à Escola Municipal “João Florêncio”.

A cerimônia seguirá os protocolos sanitários no combate à pandemia do novo coronavírus e terá a presença de autoridades civis e militares, grupos de escoteiros, alunos, professores, coordenadores, diretores e funcionários da rede municipal de Ensino, além de representantes de clubes de serviços.

Haverá apresentações musicais e execuções dos hinos Nacional, da Independência e de Tatuí, com a participação do “Duo Gama” (Sidnei Gama e Ivanilda Maria) e hasteamento das bandeiras. Os alunos da rede municipal também realizam apresentações alusivas à data.

Lembrar o 7 de Setembro de 1822 no Monumento à Força Expedicionária Brasileira (FEB) é muito significativo. Os pracinhas, tal como D. Pedro I, lutaram na Segunda Guerra Mundial para libertar o mundo do nazifascismo, Foram tatuianos que tinham ideal de liberdade dos povos e lutaram pela democracia. José Fernandes da Silva, o Juquita, que integrava o 6º Regimento de Infantaria participou de todas as batalhas e morreu em combate dia 29 de abril de 1945, na Batalha de Collechio, metralhado pelos nazistas. Seu corpo foi sepultado no Cemitério de Pistóia, na Itália. Hoje, seus restos mortais repousam com outros 464 militares brasileiros no Panteão dos Heróis da Pátria, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

