Notícias extraídas do Jornal “Comarca de Tatuhy”, de 24 de novembro de 1907, através do arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

INSTRUÇÃO PÚBLICA

O sr. professor Eduardo Zimbres teve a gentileza de nos convidar para assistirmos a inspeção das classes do Grupo Escolar, que ele dirige com toda a competência. Tão honrosa distinção não poderia deixar de nos levar até aquele estabelecimento de ensino, se não bastasse o muito que nos prende a educação da infância. Ali estivemos e notamos um aspecto festivo, folhagens, muitas flores, música, alegria em todos os semblantes, amabilidade em todas as pessoas da casa e convivas e uma disciplina de prender a atenção e nos causar admiração. Percorremos todas as classes e percebemos que ali se aprende deveras, pois nos foi dada a faculdade de questionar e obtivemos respostas acertadas, prontas e com desembaraço. Retiramo-nos satisfeitíssimos, e ao mesmo tempo, contristados, por mais uma vez ter ocasião de nos capacitar que a instrução pública é o bode expiatório de todas as reformas, sem que, entretanto, se acomode ao espírito da criança um programa completo e menos complexo e se estabeleça um horário de aulas próprio para o físico infantil. Trataremos desse assunto, quando nos for permitido pelas nossas ocupações.

FARMÁCIA GAMA

Este acreditado estabelecimento acaba de receber o mais completo e variado sortimento de drogas, produtos químicos e farmacêuticos, importados das melhores casas do Rio de Janeiro. Convidam-se, pois, a visitarem-no aqueles que deles precisarem. Nesta farmácia, encontram-se sempre grande quantidade de xaropes peitoral-calmantes, fórmula do Dr. Marcondes, preparado aconselhado para toda a qualidade de tosses, influenza, etc. Preço: 3$000.

SÍTIOS À VENDA

Vendem-se, por módicos preços, sítios nos Bairros das Pederneiras e do Guarapó. O primeiro distante da cidade duas léguas apenas, com 61 alqueires de terra de primeira qualidade, sendo 35 em invernada e 25, mais ou menos, de terra para cultura. O segundo distante desta cidade três léguas, contendo 60 alqueires de terras também de primeira, sendo 15 alqueires, mais ou menos, de pasto todo fechado de arame, e 45 alqueires de terra para cultura, em mata virgem e capoeirões, com excelente casa de morada. Vende-se também um bom gado para criar. Para mais informações, tratar nesta tipografia, com Adolpho Sampaio Dias.

HÓSPEDES E VIAJANTES

Em visita de inspeção ao Grupo Escolar, está nesta cidade o nosso amigo, sr. professor João Chrisostomo Bueno dos Reis Júnior. Em gozo de férias, acha-se no seio da exmª família o menino Carlos Frederico dos Santos Filho, aluno do Colégio Diocesano São José, do Rio de Janeiro. Regressaram de São Paulo o sr. Manoel Guedes e suas dignas filhas, dd. Rizoletta e Leonor. Seguiu com destino à São Paulo o sr. João Baptista de Sampaio Dias. De volta de sua excursão pelos sertões, chegou o sr. José do Amaral Mello Sobrinho. E estiveram nesta cidade, a negócio, os srs. João Manoel Rodrigues Lopes e João Strambek, fazendeiros em Rio Bonito.

BELLA-VISTA

O dia 15 de novembro não passou sem festas nesta freguesia, pois que os professores públicos, sr. Francisco Carlos Machado e d. Sebastiana da Silva Minhoto, de acordo, organizaram ali uma sessão literária com seus alunos. Foram auxiliados por uma comissão composta de cavalheiros de distinção: Presidente – padre José Gorga; Membros – srs. Leôncio Manoel de Oliveira e Benedicto José Soares, os quais ofereceram duas prendas às escolas, que couberam, por sorte, aos alunos Carmella Rondó e Horácio Camerlingo. A sessão, presidida pelo revmº padre Gorga, e assistida por numerosa assembleia, teve começo às 7 horas da noite, usando da palavra o professor sr. Francisco Machado, que se tem mostrado educador incansável. Durante a execução do programa, com precisão e perfeito desempenho, não foram poupados aplausos de animação e estímulo aos alunos. Finalmente, orou o revmº padre Gorga que, com palavras cheias de esperança e satisfação, saudou os mestres e alunos, encorajando-os para as lutas do futuro. Utilizou da palavra também o menino Oreste Pérsio, que se desempenhou a contento. Seguiu-se um baile, que se prolongou até a madrugada. Foi uma festa modesta, mas significativa e cheia de vida e ordem.

LOJA JOAQUIM MENINO

Chegou neste estabelecimento grande sortimento de pongê, étamine, cassa da índia, popelines de cores mercerizadas, rendilhado preto, branco e creme. Tecidos brancos para vestidos de noiva, sortimento grande e para todos os preços. Rendas e enfeites de todas as larguras e qualidades, com preços inigualáveis.

JORNAL INTEGRAÇÃO – WHATSAPP – (15) 3305-6674