Destaques da edição de 12-6-2021

TATUÍ REGISTRA 20 MORTES POR COVID-19 EM JUNHO
FISCALIZAÇÃO AUTUA BARES POR DESRESPEITO A DECRETO
“MILÍCIA RELIGIOSA” ATACA PADRE PELA DIVULGAÇÃO DE LIVROS PROGRESSISTAS
INSS ALTERA PRAZOS PARA ANÁLISES DE BENEFÍCIOS
COMUNIQUE-SE COM O INTEGRAÇÃO WHATSAPP (15) 3305-6674
MARIA VAI COM AS OUTRAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA NOSSA PREVIDÊNCIA (NOVA)
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1908
SEMANA DO MEIO AMBIENTE LANÇA LIVRO SOBRE O RIO TATUÍ
MATERNIDADE CONSCIENTIZA SOBRE TESTE DO PÉZINHO
NOTAS E NOTÍCIAS
TATUÍ REGISTRA 55 CASOS DE DENGUE EM 7 DIAS
COLUNA POLICIAL
NÃO CAIA EM GOLPES. ALERTA DA POLÍCIA MILITAR
TATUÍ VACINA CONTRA A GRIPE
COLUNA DE ESPORTES
PADRE DE TATUÍ LANÇA MÚSICA INÉDITA
FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSO DE BORDADOS
PROJETO FOTOGRÁFICO INTEGRA SEMANA DE PAULO SETUBAL
SESSÃO DA CÂMARA SEM DISCUSSÃO DE MATÉRIAS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Conselho Municipal de Assistência Social e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatui).
COMUNIQUE-SE COM O INTEGRAÇÃO – WHATSAPP (15) 3305-6674
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