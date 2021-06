Tatuí e sua História

Notícias extraídas do Jornal “Comarca de Tatuhy”, de 17 de novembro de 1907, através do arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

FESTAS ESCOLARES

Dia 19 – Inspeção solene das classes, feita por uma comissão de pessoas idôneas, com assistência do público, a quem ficará então franqueada a entrada no edifício escolar. Tocará durante a inspeção a banda musical “Santa Cruz”. Dia 21 – Abertura da exposição dos trabalhos manuais, numa das salas do gabinete de leitura. A abertura será solene e feita pelo sr. presidente da Câmara. Os trabalhos ficarão à disposição do público todas as noites, até o dia 20. Uma comissão compostas das exmªs srªs dd. Adelaide de Carvalho, Gladys Bernardes Minhoto e Maria Ottilia de Castro distinguirá um trabalho de cada classe, cujo dono será premiado. Dia 24 – Passeio campestre à chácara do sr. Manoel Guedes. Partirá o grupo do respectivo edifício, em préstito, às 7 ou 8 horas da manhã. Naquele local, executar-se-á o seguinte programa: 1º) Hino Nacional cantado por diversas classes de ambas as sessões, 2º) Uma partida de futebol, 3º) Lanche aos alunos, 4º) Corridas com ovos por algumas alunas do 3º e 4º ano, 5º) Corridas em sacos pelo 1º e 2º ano feminino, 6º) Corridas simples, 7º) Danças ao ar livre por alunos e alunas do 1° e 2º ano, 8º) Partida de basquetebol para alunos do 3º e 4º ano, 9º) Ginástica pelo 3º e 4º ano.

TOUCINHO

O sr. Manoel Venâncio de Campos participa aos seus amigos e fregueses que, de agora em diante, venderá toucinho a 14$000 por arroba, sendo o pano inteiro. Garante pouco sal, somente o suficiente para a conservação ideal da mercadoria.

ÓTIMO NEGÓCIO

O sr. José Dias Rosa oferece sociedade em uma fábrica de macarrão, e seus assessórios, dando metade dos lucros ao sócio que contratar, o qual deverá ser perito na fabricação. Assina contrato por cinco a dez anos, mas exige fiança, sendo desconhecido aquele que se apresentar. Pretende desenvolver a indústria, adicionando moinho de fubá, torrefação de café e refinação de açúcar, tudo o que ficará constando da sociedade.

GAFANHOTOS

Têm causado dano extraordinário os gafanhotos no bairro da Quadra e imediações do Passa-Três, onde vão devastando as plantações de cereais. Em alguns lugares, estão também desovando.

FALECIMENTO

Soubemos por telegrama do Rio, haver ali falecido d. Gabriella Seguy dos Santos, viúva do dr. Ernesto Frederico dos Santos. A finada contava 68 anos de idade e era dotada de um espírito forte, o qual foi cultivado com esmero. Senhora cheia de virtudes, coração magnânimo e alma bem formada, passou pelo mundo fazendo o bem, pelo que a sua morte foi uma perda irreparável. Era mãe de nossos amigos Carlos e Eugênio Frederico dos Santos, aos quais enviamos profundo sentimento de pesar, bem como às suas exmªs famílias.

ENFERMOS

Têm estado enfermas as exmªs srªs dd. Maria Magdalena Gomes, esposa do professor, sr. Oracy Gomes, e Maria Gertrudes da Conceição, sogra dos srs. José Florentino e Franklin Vieira. Também guarda leito o menino Roldão, filho do sr. Custódio de Camargo e neto do abastado negociante desta praça, sr. João Antonio da Fonseca. Pedimos a Deus que lhes restitua em breve a saúde, para a felicidade dos seus lares.

MUDANÇA

O sr. Honorato Simões de Almeida comunica aos seus amigos e fregueses que mudou seu armazém de secos e molhados do Largo do Mercado para a casa nº 13 da mesma rua, onde continuará a bem servir sua numerosa freguesia.

SEGURANÇA PÚBLICA

O Passa-Três, freguesia que outrora foi um centro ordeiro, onde não se dava incômodo à polícia, nem ao foro, está transformado numa estação de indivíduos perigosos. Os assassinatos ali se repetem, de modo assustador, e ninguém naquela povoação tem segurança, porque não há polícia. Os homens pacatos e laboriosos sentem-se coagidos, temendo, a toda hora, a perturbação da ordem por indivíduos de maus costumes. Somos forçados a nos dirigir ao exmº sr. dr. Secretário da Segurança Pública, fazendo-lhe sentir a necessidade de mandar policiar aquele lugar, nos desempenhando, assim, do cumprimento de um dever e de pedido de pessoa conceituada, ali residente.

CORREIO

O sr. agente desta cidade teve a gentileza de nos comunicar que, do dia 15 do corrente em diante, o correio para Guareí seguirá de Itapetininga. Quanto ao bairro da Quadra, terá um estafeta especial, nos mesmos dias do costume. Ignoramos o porque dessa divisão de serviço que prejudica deveras o tesouro federal e dificulta o serviço público. Vamos nos informar a respeito e diremos sobre o caso.