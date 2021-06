TATUÍ EM ESTADO DE ALERTA CONTRA A COVID-19

Nesta quinta-feira (3), o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostrava que, desde o início da pandemia já haviam sido notificados mais de 14.153 mil casos positivos de Covid-19 em Tatuí. A média diária agora passa para mais de 200 casos. Foram registrados três óbitos em 24 horas, sendo dois homens, com 75 e 84 anos, e uma mulher de 55 anos. A Prefeitura baixou mais dois decretos e o Departamento de Fiscalização age para coibir que bares abram depois das 21 horas. Na noite desta quarta-feira (2), foram autuados bares da cidade, com multas de 100 UFESPs (R$ 2.909,00)..

O mês de maio trouxe apreensão às autoridades de saúde, com 2,8 mil registros de casos positivos. Em diversos dias do mês passado, foram notificados mais de cem casos em períodos de 24 horas. E junho começou com um número impressionante. Em apenas 24 horas, de acordo com o boletim do dia 1º, foram notificados 208 novos casos positivos de Covid-19 em Tatuí. O alento fica por conta do número de recuperados, que segue alto. O boletim da última quarta-feira informava que, dos 13.931 casos positivos notificados, 13.113 pacientes se curaram da moléstia, ou seja, 94,1 %.

Ainda de acordo com o boletim, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí continuava a apresentar saturação. Esta ala comporta dez leitos em situação de normalidade, mas estavam internadas ali, na quarta-feira, 15 pessoas. O setor de leitos clínicos também apresentava o mesmo problema. Esta ala atende com 22 leitos e haviam 42 pacientes internados na quarta-feira. No hospital particular de Tatuí, estavam internados 25 pacientes, 11 na UTI e 14 nos leitos clínicos para Covid-19.

VACINA AVANÇA EM TATUÍ

Nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), a Prefeitura aplica vacinas na UBS Central, das 8 às 16 horas, e no estacionamento da nova Prefeitura, das 8 às 17 horas. A vacinação contra a Covid-19 avança semanalmente em Tatuí. No domingo (30), o “vacinômetro” da Secretaria Municipal de Saúde, publicado pela Prefeitura, mostrava que já haviam sido aplicadas no município 44.160 doses das vacinas do Butantan ou da Oxford/Astrazeneca. Deste total, 29.775 pessoas que integram os grupos prioritários já haviam recebido a primeira dose de um dos imunizantes e 14.385 haviam recebido a segunda dose.

Os cidadãos devem ficar atentos às informações divulgadas diariamente pelas autoridades de saúde, para saber quando irão se vacinar. É importante receber as duas doses, nas datas estipuladas, para obter a imunização contra a Covid-19. Vale lembrar que, de acordo com a medicina e a ciência, a vacina é a única maneira eficaz e comprovada para derrotar a doença causada pelo novo coronavírus, que já ceifou a vida de mais de 460 mil pessoas no Brasil.