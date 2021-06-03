Destaques da edição de 5-6-2021

COVID-19 ATINGE 11% DA POPULAÇÃO DE TATUÍ
CRECHES RETOMAM AUILAS PRESENCIAIS
CAPACITAÇÃO ENSINO MANEJO DE ÁRVORES URBANAS
CAMPANHA DE INVERNO ARRECADA 260 COBERTORES
VARA DO TRABALHO FAZ CORREIÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
O PARADOXO DO MENTIROSO – GAUDÊNCIO TORQUATO
AÇÕES E TEMPERATURA CONTROLAM SURTO DE DENQUE
FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA DA MATRIZ
DESTAQUES
FALECIMENTOS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1-3-1908
MAIO ACENDE ALERTA DE CONTROLE DA COVID-19 EM TATUÍ
TRIBUNAL APROVA CONTAS DA CÂMARA
NOTAS E NOTÍCIAS
VEREADOR PEDE NOVO VELÓRIO PARA TATUÍ
COLUNA POLICIAL
MICROS EMPRESÁRIOS PODEM PARTICIPAR DO “VACINE SUA EMPRESA”
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS – IMÓVEIS
SABESP ALERTA PARA ENTUMIMENTOS DE ESGOTO
SENAI COM CURSO DE ELETRICISTA
SANTUÁRIO PROSSEGUE EM CAMPANHA PARA CARENTES
RODOVIÁRIA DE TATUÍ COM CAIXA 24 HORAS
FUNDO SOCIAL MINISTRA CURSO DE COSTURA BÁSICA
CONSERVATÓRIO AGENDA EVENTOS VIRTUAIS
GOVERNO PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Edital da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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