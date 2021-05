Notícias extraídas do Jornal “Comarca de Tatuhy”, de 10 de novembro de 1907, através do arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

AO ELEITORADO

De acordo com o artigo 6º do nosso pacto, pedimos aos srs. eleitores deste município a gentileza de fazerem a escolha das pessoas capazes, para compor a futura Câmara Municipal e para juízes de paz. Nesta redação, se receberão as cédulas, que deverão vir fechadas e assinadas pelo eleitor, as quais conterão até oito nomes para vereadores e três para juízes de paz. No dia 20 do corrente, se procederá a apuração, que será publicada no dia 24. Não fazemos questão de pessoas, nem credo político, senão da maioria do eleitorado, que se manifestar. Cremos assim estar com a melhor doutrina e pugnar pelos interesses do município. Tatuí, 10-11-1907 – O Diretório – João de Campos Cidade, Alfredo Vieira Leal, José Ignacio de Mattos, Francisco da Silva Cardoso Laurindo Dias Minhoto.

BATISADO

Realizou-se, a 5 do corrente, o batizado da inocente Apparecida, filha do sr. Antonio José Alves de Camargo. Foram padrinhos o sr. coronel José Soares de Cerqueira Cezar e a exmª srª d. Gertrudes de Freitas Campos. Enviamos nossos parabéns.

FOTOGRAFIA PIRACICABANA

O sr. Francisco Braziliense, proprietário deste estabelecimento, que brevemente abrirá nesta cidade o seu ateliê fotográfico, aceita associados para a organização de um “clube cooperativo” de retratos meio busto, em tamanho natural, em finíssima moldura, a 2$000 réis por semana, em 25 sorteios. Como recomendação à nitidez dos trabalhos, convida as famílias tatuienses para verem o trabalho que se acha exposto na vitrine da casa dos srs. Campos & Magaldi. Aqueles que pretenderem tomar assinaturas, deverão procurar o sr. Amadeu Pereira, que está encarregado, por obséquio, desse trabalho.

GAFANHOTOS

Densas nuvens de gafanhotos têm percorido o nosso município, sendo que uma passou por esta cidade na tarde de 6 do corrente. Nossa lavoura se vê bem ameaçada por esse flagelo, mas que felizmente ainda não causou danos, que nos conste.

HÓSPEDES E VIAJANTES

Acha-se entre nós a exmª srª d. Gertrudes de Freitas Campos, nossa conterrânea, descendente de uma das mais ilustres famílias, fundadoras desta cidade, e viúva do sr. coronel Bento Pires de Campos, de saudosa memória, e a quem Tatuí deve inolvidáveis serviços. Seguiu com destino ao Rio de Janeiro o sr. Carlos Frederico dos Santos, em visita à exmª srª, sua mãe, que se acha enferma. Boa viagem e que encontre a autora dos seus dias em convalescença. Seguiram para os sertões de Barretos os srs. Luciano Loureiro de Mello e Antonio Loureiro de Mello; para Avaré, em visita à sua exmª família, o sr. Pompeu Parisi; e para São Paulo, a exmª srª d. Suzana de Camargo, virtuosa esposa do sr. coronel Cornélio Vieira de Camargo.

BELLA VISTA

Sabemos que os professores daquela freguesia pretendem solenizar a data de 15 de novembro. Para esse fim, preparam convenientemente seus alunos, e pelo que se vê das predisposições, a festa, embora de acordo com os recursos locais, será satisfatória e contará com a boa vontade e a presença do povo daquela localidade.

CIRCO AMERICANO

Depois de uma série de espetáculos que muito agradaram, despediu-se de nós esta empresa, que conta com artistas de verdadeiro mérito. O “salto do abismo” é um arrojo extraordinário, e por si só poderá contentar o público mais exigente. Boa viagem e felicidades.