Destaques da edição de 29-5-2021

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OPERAÇÃO ACOLHIDA AUXILIA PESSOAS NAS NOITES FRIAS DE TATUÍ
DEPUTADA DAMARIA INAUGURA ESCRITÓRIO POLÍTICO EM TATUÍ
FORD TESTA BRONCO NO CAMPO DE PROVAS DE TATUÍ
COVID-19 COM MAIS DE DOIS MIL CASOS EM MAIO
UM NOVO ILUSIONISMO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
DETRAN ALERTA PARA GOLPES NA INTERNET
CONSELHEIROS DE SAÚDE PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO
SANTUÁRIO DIOCESANDO RESTAURA TORRES DA MATRIZ
EMENDAS PARA SAÚDE SOMAM R$ 1, 2 MILHÃO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 23-2-1909
CASOS DE DENGUE DIMINUEM EM TATUÍ
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PROJETO PREMIA TRABALHO DE COMBATE À DENGUE
OFICINA GRATUITA PARA ADOLESCENTES
GOVERNADOR ANUNCIA R$ 360 MIL PARA TURISMO EM TATUÍ
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
CCRSPVIAS ALERTA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal da Câmara de Tatuí, edital de prorrogação de intervenção na Santa Casa de Tatuí, comunicado do Meio Ambiente e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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