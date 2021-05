DEPUTADA DAMARIS INAUGURA ESCRITÓRIO POLITICO EM TATUÍ

Nesta quarta-feira (26), 10 horas, a deputada Damaris de Moura (PSDB) inaugurou seu escritório político em Tatuí, na Rua Francisco Pereira de Almeida, em frente ao Bazar do Lar São Vicente de Paulo, sendo recebida por políticos de Tatuí e região. Damaris é uma pessoa muito alegre, sua performance política é voltada a atender pessoalmente os municípios do estado de São Paulo e conhece pelos nomes seus correligionários.

Durante o encontro, a deputada enfatiza que seu mandato é participativo e que gosta de conhecer os problemas de perto. Não deixa de lembrar de sua religiosidade e possui um trabalho neste sentido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela diz ainda que a finalidade do escritório político é atender as demandas da região e que a cada quinze dias estará em Tatuí para conhecer as demandas dos municípios do entorno.

O município de Tatuí recebeu muitas verbas por ela destinadas, para solucionar problemas da população. Um recente trabalho é o apoio dado à prefeita Maria José Vieira de Camargo, junto ao Governo do Estado, para que o Conservatório de Tatuí não seguisse o plano da OS Sustenidos. Neste programa, ainda em vigor, a organização social projeta a dispensa de setenta pessoas que trabalham na escola de música. Damaris e o deputado federal Samuel Moreira destinaram R$ 3 milhões para o CDMCC, para que a atual gestora não dispense nenhum funcionário em 2021. Na reunião em seu escritório, ela lembrou que na quinta-feira (27), estaria em Cerquilho para entregar ônibus doados pelo Governo do Estado para a Prefeitura. Estiveram presentes na inauguração os secretários municipais Renato Pereira de Camargo, Luís Paulo Ribeiro da Silva,vice-prefeito Miguel Lopes, prefeito Aldo Sanson (Cerquilho), vereadores e convidados. São seus assessores na Assembleia o tatuiano Nivaldo Miranda e Markus Henrique Tavares.