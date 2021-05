Notícias extraídas do Jornal “Comarca de Tatuhy”, de 3 de novembro de 1907, através do arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

LUZ ELÉTRICA NA CIDADE

Finalmente, e já demorava, pois até cidades sertanejas existem iluminadas pela eletricidade. Tatuí, que agora se empenha em ser uma das cidades mais adiantadas do Estado, que já tem um jardim esplêndido, e está construindo um outro, no Largo Municipal, há muito tempo poderia ter obtido essa preciosidade, mandando às favas o velho querosene. Mas não havia recursos e o que fazer? Agora, porém, a coisa está sobrando, pois trata-se de organizar uma grande companhia para explorar essa fonte de renda, montando-se aqui uma enorme usina, que possa produzir força e luz para Tatuí e cidades circunvizinhas. Para consecução desse colossal empreendimento, os incorporadores pretendem captar as águas servidas, que correm pelos canais da cidade, e montar um poderoso motor hidráulico, ali pelas imediações da fábrica de sabão, que é o ponto mais baixo, mais fácil, menos dispendioso, visto como já encontrarão as valas prontas para suportarem o volume das águas.

EM FESTAS

O sr. Bernardo Rodrigues de Azevedo e sua exmª esposa estão com a casa em festas, pelo feliz nascimento de mais um filhinho. E que motivo de maior contentamento poderá se dar na vida de um casal? Assim sendo, cumprimos nosso dever, enviando aos felizes pais os nossos parabéns. As bênçãos do Altíssimo venham sobre o recém-nascido, vivificando-o e dele fazendo um homem honrado e um tatuiense às direitas.

CIRCO AMERICANO

Continua o nosso público a passar horas divertidas neste circo, em que trabalha com toda a correção um pessoal digno de elogios e da simpatia geral. Ainda há poucos dias, chegaram novos artistas, sobre os quais diremos afinal. Desde já, podemos afirmar que o jóquei, sr. Henrique Seissel, é, dentro de sua especialidade, o melhor artista a cujo trabalho temos assistido. Para hoje teremos mais um espetáculo, que deve agradar, como os demais.

“A PREVIDÊNCIA”

Da exmª srª d. Thereza Castanho Raggio, digníssima agente daquela companhia de seguros, recebemos um exemplar do jornal de propaganda da utilíssima instituição. Respeitosamente, agradecidos.

NOTAS BRILHANTES

Os colegiais, nossos conterrâneos Raphael Orsi Filho, Normon Bernardes e Juvenal Campos Filho, acabam de obter as notas seguintes, que muito prometem: Raphael – Português, Francês, Inglês, Desenho, Geografia e Matemáticas, plenamente, passando para o 3º ano ginasial; Normon – Português, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Grego, Desenho, Matemáticas e História Universal, distinção, passando para o 5º ano; Juvenal – Português, Francês, Geografia e Aritmética, plenamente, passando para o 2º ano. O nosso conterrâneo, sr. Laert Setúbal, residente em São Paulo, também tem feito ótima figura nos exames que tem prestado.

PARABÉNS

O sr. Joaquim de Paula Arruda já está completamente restabelecido dos incômodos que o prostraram por muito tempo. Homem honesto, que muitos bons serviços tem prestado a Tatuí, temos o prazer de cumprimentar, enviando-lhe felicitações.

DESAFORO!…

Se querem negociar seriamente, para se ganhar, ainda que pouco, negociemos, pois cada qual vende pelo preço que lhe convém. Não admito, entretanto, picardias, nem que me façam fogo, por inveja! Portanto, quem quiser comprar louças, ferragens, armarinho, secos e molhados, carne seca do Rio Grande e de ótima qualidade, venha verificar e veremos quem vende mais barato. Ainda que venda, por menos do custo e perca dinheiro, não tolero que me façam pique! Não comprem em outra casa, sem conhecer os meus preços e gêneros! Aproveitem, fregueses! Ao armazém do Ismaelino Pinheiro!