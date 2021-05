MATERNIDADE FUNCIONA COM APARELHOS DOADOS PELA FUNDAÇÃO LIONS

O Centro de Obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí já funciona com todos os aparelhos doados pela Fundação Internacional de Lions Clubes. Na última semana, chegou e foi instalado a Unidade de Cuidado Intensivo Básico, uma espécie de “bercinho de estabilização” para os recéns nascidos. Por conta da pandemia, a empresa contratada adiou a entrega por falta de algumas peças.

Uma sala do Centro de Obstetrícia foi totalmente reformada, com equipamentos comprados por LCIF. O investimento somou R$ 134 mil, mais as parcerias da Prefeitura de Tatuí, Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, Lions Clube de Tatuí, Fundo Social de Solidariedade e Lions de Cerquilho. O novo serviço foi inaugurado dia 26 de março. Denominado Projeto Parto Humanizado, foi possível comprar: Bisturi Elétrico, Berços Hospitalares, Mesa Cirúrgica Elétrica, Foco de Teto SKY LED + Suporte Monitor, Carro de Administração de Equipamento, e uma Bomba de Infusão Volumétrica de Seringas. “Equipamentos que vão salvar vidas, nossa gratidão a LCIF e a todos que puderam tornar este projeto realizado, já a partir de 2020, quando foi iniciado”, destaca o presidente do Lions de Tatuí, Christian Pereira de Camargo. “Quero deixar aqui minha gratidão a todos os voluntários do Lions que trabalham unidos em causas humanitárias, além da Fundação de Lions, LCIF”, agradeceu a prefeita Maria José Vieira de Camargo. A Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí registrou, apenas no mês de abril, o nascimento de 139 crianças.