Destaques da edição de 22-5-2021

MATERNIDADE FUNCIONA COM APARELHOS DA FUNDAÇÃO DO LIONS
NOVA DIRETORIA ASSUME ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TATUÍ
STF PRESTA MAIS UMA HOMENAGEM A CELSO DE MELLO
AGÊNCIA VIRTÚ MOSTRA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE TATUÍ
O DESMONTE DA CIÊNCIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 16 DE FEVEREIRO DE 1908
TATUÍ COMA MAIS DE 300 MORTES POR COVID-19
DENGUE REGISTRA 20 MIL CASOS EM TATUÍ
NOTAS E NOTÍCIAIS
NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
CONSERVATÓRIO RETOMA AULAS PRESENCIAIS
CURSO DE DJ PROMOVE LIVE DE FORMATURA
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA POLICIAL
COLUNA DE ESPORTES
PADRE LANÇA LIVRO NESTA SEXTA-FEIRA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
PREFEITURA DIVULGA PREVENÇÃO CONTRA COVID
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, Leis e Decretos de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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