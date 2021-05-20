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Destaques da edição de 22-5-2021

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MATERNIDADE FUNCIONA COM APARELHOS DA FUNDAÇÃO DO LIONS

NOVA DIRETORIA ASSUME ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TATUÍ

STF PRESTA MAIS UMA HOMENAGEM A CELSO DE MELLO

AGÊNCIA VIRTÚ MOSTRA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE TATUÍ

O DESMONTE DA CIÊNCIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 16 DE FEVEREIRO DE 1908

TATUÍ COMA MAIS DE 300 MORTES POR COVID-19

DENGUE REGISTRA 20 MIL CASOS EM TATUÍ

NOTAS E NOTÍCIAIS

NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL

CONSERVATÓRIO RETOMA AULAS PRESENCIAIS

CURSO DE DJ PROMOVE LIVE DE FORMATURA

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

COLUNA DE ESPORTES

PADRE LANÇA LIVRO NESTA SEXTA-FEIRA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA DIVULGA PREVENÇÃO CONTRA COVID

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal, Leis e Decretos de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on maio 20, 2021 at 2:54 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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