TATUÍ RECEBE VACINA E SAÚDE SÓ IMUNIZA IDOSOS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Nesta sexta-feira (26), a Secretária Municipal de Saúde de Tatuí informa que o município recebeu 1..230 doses da vacina AstraZeneca, contra a COVID-19, mas somente vai iniciar a imunização a partir de segunda-feira (1º). Neste momento, serão vacinados idosos a partir de 80 anos completos em três postos: UBS da Vila Dr. Laurindo, ESF do Jardim Santa Rita de Cássia, das 8 horas às 14 horas, e. na UBS Central (Postão), das 8 às 18 horas. Na UBS Central haverá vacinação em veículos para as pessoas com problemas de locomoção. Os idosos acamados e atendidos pelo SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) e das ESFs (Estratégia de Saúde da Família), acima de 80 anos, podem vacinados em suas residências..De acordo com informações oficiais do Ministério da Saúde, qualquer pessoa na faixa etária determinada pode ser vainada, independente do cartão do SUS. Basta levar um documento com foto. O pré-agendamento torna mais rápida a permanência do idoso no posto de vacinação. (www.vacinajá.sp.gov.br

Covid se espalha – O vírus da Covid-19 se espalha com mais intensidade neste estágio da pandemia. A quinta-feira (25) registrou 1582 óbitos em 24 horas no Brasil, maior número desde o início da pandemia. Cidades do estado de São Paulo, como Tatuí, também receberam doses da AstraZeneca. Muitos responsáveis pela área de saúde adiantam a vacinação para este sábado (27) e domingo (28), em razão do alto risco de contágio. Vacinar antes pode significar vidas salvas, pois o coronavírus não respeita o fim de semana. No entanto, os conselhos para evitar se contaminar continua: uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento social. Nos EUA, após a posse do presidente Joe Biden,, foram vacinadas 50 milhões de pessoas. Este número de imunização reduziu 80% o número de infectados.