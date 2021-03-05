Destaques da edição de 6-3-2021

GOVERNO FORTALECE AÇÕES PARA ENFRENTAR COVID-19
SANTA CASA DE COM 100% DE OCUPAÇÃO DA UTI
TATUÍ PROSSEGUE NA VACINAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO VOLTE AO “FIQUE EM CASA”
ARTESP COMBATE A DENGUE EM RODOVIAS
O FIM DO ANONIMATO – GAUDÊNCIO TORQUATO
SUCESSOR MUDA VOTO DE CELSO E REJEITA DENÚNCIA
FUNDO SOCIAL AGENDA BRECHÓ E LANÇA CURSO DE PÁSCOA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL COMARCA DE TATHUY – 1907
TATUÍ REGISTRA MAIS DE 2800 CASOS DE DENGUE
NOTAS E NOTÍCIAS
PELA CÂMARA
CALENDÁRIO RETOMA PROVA DE VIDA DO INSS
PRÊMIO LITERÁRIO PAULO SETUBAL
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES – ROGÉRIO LISBOA
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS (Leis, Decretos e Portarias da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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