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Destaques da edição de 6-3-2021

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GOVERNO FORTALECE AÇÕES PARA ENFRENTAR COVID-19

SANTA CASA DE  COM 100% DE OCUPAÇÃO DA UTI

TATUÍ  PROSSEGUE NA VACINAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO VOLTE AO “FIQUE EM CASA”

ARTESP COMBATE A DENGUE EM RODOVIAS

O FIM DO ANONIMATO – GAUDÊNCIO TORQUATO

SUCESSOR MUDA VOTO DE CELSO E REJEITA DENÚNCIA

FUNDO SOCIAL AGENDA BRECHÓ E LANÇA CURSO DE PÁSCOA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL COMARCA DE TATHUY – 1907

TATUÍ REGISTRA MAIS DE 2800 CASOS DE DENGUE

NOTAS E NOTÍCIAS

PELA CÂMARA

CALENDÁRIO RETOMA PROVA DE VIDA DO INSS

PRÊMIO LITERÁRIO PAULO SETUBAL

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES – ROGÉRIO LISBOA

CLASSIFICADOS

NOVELAS 

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS (Leis, Decretos e Portarias  da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on março 5, 2021 at 5:44 AM and is filed under Notícias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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