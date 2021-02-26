Destaques da edição de 27-2-2021

PREFEITURA DISTRIBUI CARNÊS DE IPTU E TAXAS
RELÓGIO DA MATRIZ VOLTA A FUNCIONAR
TATUÍ REGISTRA SEIS MORTES POR COVID-19 EM UMA SEMANA
DENGUE SE ALASTRA DE FORMA ASSUSTADORA EM TATUÍ
ALUNA DO COLÉGIO OBJETIVO DE TATUÍ GANHA PREMIO INTERNACIONAL
VALOR ECONÔMICO INFORMA QUE NOMA VOLTA A INVESTIR EM TATUÍ
A ESTAMPA DA MALANDRAGEM – GAUDÊNCIO TORQUATO
VÍDEO PRESTA HOMENAGEM AO MÚSICO PACHECO
CURSOS GRATUITOS PARA JOVENS EM ETECS E FATECS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1-12-1907
TATUÍ SUPERA 1800 CASOS DE DENGUE EM 2021
PELA CÂMARA (ATUAÇÃO DOS VEREADORES)
ESPUMA DE CHAFARIZ VIRALIZA NAS REDES SOCIAIS
FALECIMENTOS (GRUPO PARAÍSO)
PROJETO ENVELHECER RETOMA ATIVIDADES
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O CENSO DEMOGRÁFICO
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS (Editais da Prefeitura de Tatuí, autorização ambiental Hubell do Brasil e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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