Destaques da edição de 6-2-2021

SECRETARIA INICIA VACINAÇÃO DE IDOSOS EM TATUÍ
PREFEITURA PLANEJA NOVO ACESSO PARA A CIDADE
SANTA CASA COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO À DENGUE
TATUÍ REGISTRA QUATRO ÓBITOS POR COVID-19 EM TRÊS DIAS
TATUÍ VOLTA À FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO
TEMPOS DE BARBÁRIE – GAUDÊNCIO TORQUATO
ODE AO BOM JUIZ – PAULO MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 10 DE NOVEMBRO DE 1907
CÂMARA DEFINE COMISSÕES LEGISLATIVAS
CONVÊNIOS BENEFICIAM ENTIDADES
SANTUÁRIO ABRE INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE
FALECIMENTOS
CURSO DO SEBRAE AUXILIA EMPREENDEDORES
COLUNA POLICIAL
CDMCC DIVULGA RESULTADO DE CONCURSO DE PIANO
SÃO PAULO EXTINGUE FERIADO DE CARNAVAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
SINDICATO ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE OLERICULTURA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
PROJETO REÚNE EX-ALUNOS DO CONSERVATÓRIO
ESPAÇO OFERECE TREINAMENTO NA ÁREA DE GASTRONOMIA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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