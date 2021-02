TATUIANO PODE SAGRAR-SE BICAMPEÃO BRASILEIRO DE FUTEBOL

O lateral tatuiano Rodinei Almeida, que completa 29 anos nesta sexta-feira (29) e atualmente defende as cores do Internacional de Porto Alegre (RS), poderá sagrar-se, em breve, bicampeão brasileiro de futebol. Rodinei pertence ao Flamengo (RJ) e está emprestado ao Inter até o final do mês de maio. Em 2019, dentre outros títulos, Rodinei sagrou-se campeão nacional pela equipe carioca, e agora, vê seu novo clube assumir a liderança da competição de 2020, a seis rodadas do término, que será no dia 24 de fevereiro.

Nada ainda está definido. Além do Inter, pelo menos mais três equipes – São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro – ainda têm boas chances de conquistar o título brasileiro da temporada. Grêmio e Palmeiras correm por fora. Mas o Inter, sob o comando do técnico Abel Braga, que conhece muito bem o clube gaúcho, onde já foi até campeão mundial, depende apenas de si para levantar a taça. O “Colorado”, assim chamado por seus torcedores, não conquista o “Brasileirão” desde 1979 e está em busca do tetracampeonato. Foi campeão também nos anos de 1975 e 1976. Rodinei, em foto de nosso arquivo, durante amistoso beneficente em Tatuí. (Rogério Lisboa – Coluna de Esportes).