SECRETARIA DA SAÚDE IMUNIZA IDOSOS EM TATUÍ

Na terça-feira (2), a Secretaria da Saúde de Tatuí iniciou a vacinação de idosos contra a Covid-19 e a prioridade foram os internos do Lar São Vicente de Paulo, Casa do Bom Velhinho e Casa de Apoio aos Irmãos de Rua São José. Na segunda-feira (8), serão imunizados idosos acima de 90 anos. Dia 15 de fevereiro, a vacina será destinada a idosos entre 85 a 89 anos. Estas informações foram fornecidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Tatuí. Para agilizar a vacinação, o Governo de São Paulo disponibiliza o site www.vacinaja.sp.gov.br. Neste site a população pode fazer um pré-cadastro e garantir atendimento mais rápido nos locais de vacinação. O pré-cadastro coleta informações antecipadas e não é agendamento. Sua finalidade é evitar aglomeração nos postos.

Profissionais de saúde – Nesta sexta-feira (5), os polos e horários de vacinação são o UBS CDHU, Jardins de Tatuí, Vila Dr. Laurindo e Jardim Santa Rita de Cassia (das 8 às 16 horas) e UBS Central CS1 (das 8 às 20 horas). Serão imunizados profissionais da área de saúde, como Nutricionistas, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos, Cuidadores, Enfermeiros, Biomédicos, Farmacêuticos, Educadores Físicos e Biólogos (que atuem em estabelecimentos de saúde) e os respectivos técnicos e auxiliares dos profissionais acima citados, Ambulatórios de Medicina do Trabalho (empresas que pertençam ao município de Tatuí), Drogarias e Farmácias e Clínica Veterinária. Neste sábado, (6), a vacinação ocorre apenas na UBS Central CS1, das 8 às 12 horas, ainda para os profissionais de saúde. (Foto da Prefeitura de Tatuí). œ