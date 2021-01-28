Destaques da edição de 30-1-2021

TATUÍ NA FASE MAIS RESTRITIVA DO PLANO SP
JANEIRO REGISTRA 1.236 CASOS DE COVID EM TATUÍ
PREFEITURA INFORMA SERVIÇOS QUE PODEM FUNCIONAR
A VERDADE ACIMA DE TUDO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1907
FALECIMENTOS
POUPATEMPO INTERROMPE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
PROJETO VISA ENCONTROS PARA AMANTES DA POESIA
GOVERNO DO ESTADO DEFINE PRESENÇA DE ALUNOS EM ESCOLAS
FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO
PREFEITURA NEBULIZA BAIRROS PARA COMBATE À DENGUE
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVA TURMA DO CURSO “LABJOVEM”
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MUSEU PRESTA HOMENAGEM AO “TROPEIRINHOS DO RANCHO”
ALUNOS GANHAM BOLSA PARA ESTUDAR MÚSICA EM PORTUGAL
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, Decretos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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