Destaques da edição de 23-1-2021

TATUÍ RECEBE PRIMEIRO LOTE DA VACINA DO BUTANTAN
POPULAÇÃO PODE FAZER PRÉ-CADASTRO PARA SE VACINAR
VACINÔMETRP PERMITE ACOMPANHAR NÚMERO DE VACINADOS
OS HORIZONTES TURVOS DA DEMOCRACIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1907
GM NOTIFICA ESTABELECIMENTOS POR DESCUMPRIR PLANO SP
REAJUSTE DE PEDÁGIO ALTERA TARIFAS DE LINHAS DE ÔNIBUS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
GRUPO INSCREVE PARA MOSTRA DE TEATRO
GOVERNO REGRIDE MAIS SETE REGIÕES DO PLANO SP
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DETERMINA 1/3 DE AULAS PRESENCIAIS
INSTITUTO ORIENTA SOBRE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR
COLUNA GENTE
INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19 EM TATUÍ
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
COLETIVO JOANAS APRESENTA PROJETO
PREFEITURA EDIFICA CENTRO DE REABILITAÇÃO E CLÍNICA
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
( Decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário