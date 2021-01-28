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Destaques da edição de 23-1-2021

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TATUÍ  RECEBE PRIMEIRO LOTE DA VACINA DO BUTANTAN

POPULAÇÃO PODE FAZER PRÉ-CADASTRO PARA SE VACINAR

VACINÔMETRP PERMITE ACOMPANHAR NÚMERO DE VACINADOS

OS HORIZONTES TURVOS DA DEMOCRACIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1907

GM NOTIFICA ESTABELECIMENTOS POR DESCUMPRIR PLANO SP

REAJUSTE DE PEDÁGIO ALTERA TARIFAS DE LINHAS DE ÔNIBUS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

GRUPO INSCREVE PARA MOSTRA DE TEATRO

GOVERNO REGRIDE MAIS SETE REGIÕES DO PLANO SP

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DETERMINA 1/3 DE AULAS PRESENCIAIS

INSTITUTO ORIENTA SOBRE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

COLUNA GENTE

INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19  EM TATUÍ

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLETIVO JOANAS APRESENTA PROJETO

PREFEITURA EDIFICA CENTRO DE REABILITAÇÃO E CLÍNICA

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

( Decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on janeiro 28, 2021 at 7:06 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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