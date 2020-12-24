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Destaques da edição de 25-12-2020

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AÇÃO POPULAR SUSPENDE MUDANÇA NO CONSERVATÓRIO

TATUI REGISTRA QUATRO MORTES POR COVID-19 NA SEMANA

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA PREMIADO EM CONCURSO

VIVENDO NA PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

NOTAS E NOTÍCIAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1935

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PREFEITA MARIA JOSÉ ANUNCIA MUDANÇA NO SECRETARIADO

CÂMARA APROVA SETE PROJETOS NA ÚLTIMA SESSÃO

SITUAÇÃO DO CONSERVATÓRIO REPERCUTE NA CÂMARA

BISPO PEDE A PADRES FIRMEZA NA MISSÃO EVANGELIZADORA

COLUNA GENTE

CAMPANHA DA PREFEITURA CONTRA A COVID-19

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PREFEITURA DE TATUÍ DIVULGA REAJUSTES NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCILA DIA 2/1/2021

This entry was posted on dezembro 24, 2020 at 6:52 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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