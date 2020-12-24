Destaques da edição de 25-12-2020

AÇÃO POPULAR SUSPENDE MUDANÇA NO CONSERVATÓRIO
TATUI REGISTRA QUATRO MORTES POR COVID-19 NA SEMANA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA PREMIADO EM CONCURSO
VIVENDO NA PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
NOTAS E NOTÍCIAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1935
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
PREFEITA MARIA JOSÉ ANUNCIA MUDANÇA NO SECRETARIADO
CÂMARA APROVA SETE PROJETOS NA ÚLTIMA SESSÃO
SITUAÇÃO DO CONSERVATÓRIO REPERCUTE NA CÂMARA
BISPO PEDE A PADRES FIRMEZA NA MISSÃO EVANGELIZADORA
COLUNA GENTE
CAMPANHA DA PREFEITURA CONTRA A COVID-19
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PREFEITURA DE TATUÍ DIVULGA REAJUSTES NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCILA DIA 2/1/2021
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