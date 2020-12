POSSE NA CÂMARA DE TATUÍ NÃO TERÁ PÚBLICO E SERÁ TRANSMITIDA AO VIVO

Vereador Eduardo Sallum (PT). o mais votado, preside sessão de posse.

Dia 1º de janeiro, 10 horas, tomam posse na Câmara Municipal de Tatuí prefeita Maria José Vieira de Camargo (PSDB), vice-prefeito Miguel Lopes (MDB) e os 17 vereadores eleitos dia 15 de novembro. Eduardo Sallum (PT),, o vereador mais votado, preside a sessão e conduz a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2022. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a solenidade será restrita aos empossados, com direito a um acompanhante e servidores do Poder Legislativo em serviço. A população pode acompanhar a solenidade e a eleição da Mesa Diretora, ao vivo pela “TV Câmara”.

http://camaratatui.tvcamaraaovivo.net/.

“Estamos preparando uma sessão com todos os cuidados sanitários que a pandemia exige, mas não podemos deixar de observar os princípios constitucionais da publicidade e da transparência”, diz o atual presidente Antonio Marcos de Abreu. Além da prefeita Maria José Vieira de Camargo e do vice-prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior, pelo Executivo, tomarão posse os vereadores: Eduardo Dade Sallum, Cíntia Yamamoto Soares, Antonio Marcos de Abreu, João Éder Alves Miguel, Gabriela Xavier Mendes Coito, Fábio Antonio Villa Nova, Paulo Sérgio de Almeida Martins, Débora Cristina Machado de Camargo, José Eduardo Morais Perbelini, Valdir de Proença, Maurício Couto, Márcio Antonio de Camargo, Jairo Martins, João Francisco de Lima Filho, Renan Cortez, Micheli Cristina Tosta Gibin Vaz e Cláudio dos Santos.