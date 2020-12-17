Destaques da edição de 18-12-2022

TATUÍ COMEMORA O NATAL COM PANDEMIA
PREFEITA NÃO ADMITE INTERFERÊNCIAS NO CONSERVATÓRIO
TATUÍ REGISTRA QUASE 500 CASOS DE COVID-19 EM 15 DIAS
A ERA DA DISCÓRDIA – GAUDÊNIO TORQUATO
NOVA INTERVENTORA NA SANTA CASA
GOVERNO NÃO PODE CONFISCAR VACINA
JUSTIÇA PEDE EXONERAÇÃO DE NOVE FUNCIONÁRIOS NA CÂMARA
DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO TOMBA MERCADO
ESCOLA DE TATUÍ VAI TER PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL
AMIGO – POESIA DO PROFESSOR JOSÉ LANNES (A PEDIDO)
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
NATAL MUSICAL SEGUE NA PRAÇA DA MATRIZ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935
TATUÍ PREMIADA EM PROGRAMA DO GOVERNO
CÂMARA DEVOLVE R$ 1,1 MILHÃO PARA A PREFEITURA
VEREADORES DEBATEM E APROVAM TREZES PROJETOS
COLUNA GENTE (TATUÍ ASSUME COMANDO DO BAE DA PM)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
HOMENAGEM POR UM ANO SEM LEONARDO
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
SECRETARIA INICIA CAMPANHA FIQUE SABENDO
FATEC LANÇA DISCO A NOEL ROSA
DECRETO ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O FUNDEB EM TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). C
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