Destaques da edição de 12-12-2020

TATUÍ REGISTRA 275 CASOS DE COVID-19 EM OITOS DIAS
TATUÍ RECUPERA 1% DOS EMPREGOS PERDIDOS NA PANDEMIA
CONCERTO DE NATAL NA IGREJA MATRIZ
O PROGRAMA DE 100 DIAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935
FALECIMENTOS
GRUPO TEATRAL REINICIA ATIVIDADES
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
GOVERNO PAULISTA ANUNCIA VACINA DA COVID PARA JANEIRO
CONSERVATÓRIO REALIZA DUAS “LIVES”
REUNIÃO DISCUTE CAMPANHA DA FRATERNIDADE
ORÇAMENTO DE TATUÍ É DE R$ 386,2 MILHÕES EM 2021
TRE-SP DEFINE DATAS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Portarias e decretos da Prefeitura de Tatuí, editais da Associação Alerta, Associação Parque Residencial São Marcos e Residencencial Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). c
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