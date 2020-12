Na quinta-feira (10), 20 horas, na Praça da Matriz, com transmissão no Facebook, acontecerá a apresentação do Projeto Especial “Emoções de Natal”, produzido por Gabriel Vanin., através da Lei Aldir Blanc Nesta noite, a Banda Marcatto apresenta diversas canções natalinas, entre elas: “Papai Noel”, “Jingle Bells”, “Hallelujah”, “Então é Natal” e “Noite Feliz”. A intenção dos produtores é provocar emoção, tranquilidade e sentimentos positivos em quem for assistir e o objetivo é gerar uma interação com sorteio de prêmios. fi”:{S�]=��

This entry was posted on dezembro 4, 2020 at 7:23 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.