PREFEITURA INICIA “NATAL ENCANTADO 2020

Neste sábado (28), 19h30, a Prefeitura de Tatuí inicia o Natal Encantado 2020, no Jardim da Santa, com o acendimento do Pinheirão de Nata no Jardim da Santa.. Com a pandemia da COVID-19 as atividades serão realizadas ao ar livre, seguindo os protocolos de higiene e segurança, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção.

O maior cartão postal de Tatuí neste período natalino, o tradicional “Pinheirão”, com 25 metros de altura, terá o suporte de sua estrela maior com mais 8 metros de altura. Como prevenção, um pára-raios foi instalado para maior segurança. Os enfeites são 40 cordões com mais de 1.300 lâmpadas.

A Praça Martinho Guedes foi toda decorada e iluminada. Uma atração inédita faz parte do programa: o “Pinheiro Musical – A Magia das Luzes”, Esta apresentação acontece de 29 de novembro a 23 de dezembro, às 21 horas. .

Outra tradição do Natal tatuiano, a Casa do Papai Noel, será um pouco diferente este ano. Ela continua no Centro Cultural Municipal, com fachada toda decorada com iluminação natalina. As crianças não poderão entrar na Casa para abraçar o Papai Noel. A interação, à distância, com o “Bom Velhinho” será todas as noites, de 28 de novembro até 23 de dezembro, sempre às 21 horas, pela janela do prédio, onde ele acenará e levará a magia desta época para as crianças.

O secretário municipal Cassiano Sinisgalli informa que neste ano que gerou muitos impactos econômicos, as atrações do “Natal Encantado” buscam desenvolver o turismo e a diversificação da oferta de lazer no município.. Com isso, a secretaria visa fomentar o turismo e o comércio, para gerar negócios, renda e empregos. “A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico, assim como na criação de novos negócios e no aumento da produção de bens e serviços”, destaca o secretário.

Programação – No período de 9 a 23 de dezembro, das 9h às 21h, e dia 24 de dezembro, das 9h às 15h, a Praça da Matriz também recebe o encantamento de Natal, com decoração de lâmpadas de LED nas árvores e na fonte, e com as tradicionais cantatas natalinas do “Natal Musical”, no período de 9 a 23 de dezembro. No mesmo local haverá a Feira de Artesanato “Capital da Música”.

O tradicional “Natal Musical” trará ao público canções de celebração e esperança, com apresentações de diversos agrupamentos, coros, músicos e cantores de Tatuí e região. A cerimônia de abertura será no dia 9 de dezembro, às 20h, com o Trio Bravo Electro. No dia 10, também às 20 horas, quem se apresentará será a Banda Marcatto, com o especial “Emoções de Natal”, produzido por Gabriel Vanin, por meio da Lei Aldir Blanc (neste dia, haverá também live na página da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude no Facebook (https://bit.ly/SecretariadeCultura). Na sexta-feira (11), às 20 horas, com o especial “Natal com Seresta”, do grupo “Seresteiros com Ternura”, produzido por Fernando Oliveira, por meio da Lei Aldir Blanc (neste dia, haverá também live na página da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude no Facebook (https://bit.ly/SecretariadeCultura). Na segunda-feira (14), às 20h, o Coral da Primeira Igreja Batista de Tatuí fará a sua apresentação. No dia 16, às 20h, quem se apresenta será a Trupe Garagem e Cia, com o espetáculo teatral especial de Natal “Sacra Folia”. Na quinta-feira (17/12), às 20h, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, haverá a tradicional “Cantata de Natal”, com a Camerata Les Ensembles, produção de Jorge Rizek e ingressos limitados. E no dia 18/12, sexta-feira, às 20h, na Praça da Matriz, apresentação do Coral Jovem de Tatuí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na outra semana a programação será: dia 21/12, segunda-feira, às 20h, “Metais do Roque”; dia 22/12, terça-feira, às 20h, Grupo “Combo do B”, Ricardo Ghiraldi, regente; e dia 23/12, quarta-feira, às 20h, encerramento do Natal Musical com o Grupo “Seresteiros com Ternura”, coordenado por Maria Inês Camargo, e sorteio de prêmios da Campanha “Natal Premiado”, da ACE (Associação Comercial de Tatuí).

Aos sábados de dezembro, sempre às 11h, no coreto da Praça da Matriz, também acontecerão as apresentações do Projeto “Música na Praça Especial de Natal”: dia 5/12, com o grupo “Os Boêmios”; dia 12/12, com a apresentação a confirmar; e dia 19/12, com o grupo “Os Seresteiros Alados de Tatuí”.

O encanto do Natal ganhará ainda mais brilho pelas ruas da cidade, com a Caravana da Coca Cola, cuja data ainda será confirmada pela empresa que a promove.