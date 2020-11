Destaques da edição de 28-11-2020

IGREJA MATRIZ COMEMORA DIA DA PADROEIRA DE TATUÍ

EM SETE DIAS, MAIS 222 CASOS DA COVID-19

TARIFAS DO PEDÁGIO AUMENTAR A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO

EX-MINISTRO ENVIA BIBLIOTECA PARA ADVOGADO TATUIANO

LESMAS E CAMALEÕES EM MUTAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

VACINA DO BUTANTAN CHEGA À FASE FINAL (DESTAQUE)

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935

FALECIMENTO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE ORÇAMENTO DE 2021

RESERVISTAS CONVOCADOS PARA CADASTRO JSM

CONSERVATÓRIO COM PERFOMANCE HISTÓRICA

PROJETO VISA DIVULGAR LEI MARIA DA PENHA

CONSERVATÓRIO TRANSMITE PEÇA INFANTIL

VEREADOR MAIS VOTADO DE TATUÍ DESTAQUE NA FOLHA

PREFEITA RECEBE VEREADORES DE CHAPAS CONTRÁRIAS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS IMÓVEIS

CASOS DA COVID-19 CRESCEM EM TATUÍ

CENTRO PAULA SOUZA DIVULGA CALENDÁRIO DE VESTIBULARES

LIONS PROMOVE NOITE ITALIANA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

LIVRO CONTA HISTÓRIA DO LIONS DE TATUÍ

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatórios de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).