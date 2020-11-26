Destaques da edição de 28-11-2020

IGREJA MATRIZ COMEMORA DIA DA PADROEIRA DE TATUÍ
EM SETE DIAS, MAIS 222 CASOS DA COVID-19
TARIFAS DO PEDÁGIO AUMENTAR A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO
EX-MINISTRO ENVIA BIBLIOTECA PARA ADVOGADO TATUIANO
LESMAS E CAMALEÕES EM MUTAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
VACINA DO BUTANTAN CHEGA À FASE FINAL (DESTAQUE)
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935
FALECIMENTO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE ORÇAMENTO DE 2021
RESERVISTAS CONVOCADOS PARA CADASTRO JSM
CONSERVATÓRIO COM PERFOMANCE HISTÓRICA
PROJETO VISA DIVULGAR LEI MARIA DA PENHA
CONSERVATÓRIO TRANSMITE PEÇA INFANTIL
VEREADOR MAIS VOTADO DE TATUÍ DESTAQUE NA FOLHA
PREFEITA RECEBE VEREADORES DE CHAPAS CONTRÁRIAS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS IMÓVEIS
CASOS DA COVID-19 CRESCEM EM TATUÍ
CENTRO PAULA SOUZA DIVULGA CALENDÁRIO DE VESTIBULARES
LIONS PROMOVE NOITE ITALIANA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
LIVRO CONTA HISTÓRIA DO LIONS DE TATUÍ
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatórios de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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