Destaques da edição de 4-12-2020

TATUÍ RETORNA PARA “FASE AMARELA” DO PLANO SP

NOVEMBRO COM 287 CASOS A MAIS DA COVID-19 QUE OUTUBRO

PREFEITURA ILUMINA PINHEIRÃO

UM DRIBLE AQUI, OUTRO ACOLÁ – GAUDÊNCIO TORQUATO

STF SUSPENDE COBRANÇA DE TAXA DE CHEQUE ESPECIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935

FALECIMENTOS

NETO DE PAULO SETUBAL FAZ VISITA SURPRESA AO MUSEU

VEREADORES DEBATEM QUESTÕES DA SANTA CASA

PADRE ÉLCIO CONTINUA DIRETOR ESPIRITUAL DO ECC

JOVEM DA PARÓQUIA DE TATUÍ NO SEMINÁRIO

PROJETO PLANTA ÁRVORES EM BAIRROS

ESCOLA TÉCNICA PROMOVE ENCONTRO ONLINE

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – POR JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PAT DE TATUÍ OFERECE EMPREGOS

CONSERVATÓRIO TRANSMITE LIVES AO PÚBLICO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV ´POR FLÁVIO RICCO

INFORMATIVO DE COMPRAS

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). ?�]���