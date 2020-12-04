Destaques da edição de 4-12-2020

TATUÍ RETORNA PARA “FASE AMARELA” DO PLANO SP
NOVEMBRO COM 287 CASOS A MAIS DA COVID-19 QUE OUTUBRO
PREFEITURA ILUMINA PINHEIRÃO
UM DRIBLE AQUI, OUTRO ACOLÁ – GAUDÊNCIO TORQUATO
STF SUSPENDE COBRANÇA DE TAXA DE CHEQUE ESPECIAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1935
FALECIMENTOS
NETO DE PAULO SETUBAL FAZ VISITA SURPRESA AO MUSEU
VEREADORES DEBATEM QUESTÕES DA SANTA CASA
PADRE ÉLCIO CONTINUA DIRETOR ESPIRITUAL DO ECC
JOVEM DA PARÓQUIA DE TATUÍ NO SEMINÁRIO
PROJETO PLANTA ÁRVORES EM BAIRROS
ESCOLA TÉCNICA PROMOVE ENCONTRO ONLINE
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – POR JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
PAT DE TATUÍ OFERECE EMPREGOS
CONSERVATÓRIO TRANSMITE LIVES AO PÚBLICO
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV ´POR FLÁVIO RICCO
INFORMATIVO DE COMPRAS
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). ?�]���
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