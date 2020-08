TATUÍ NO PLANO AMARELO DA COVID-19

Nesta sexta-feira (7), a prefeita Maria José Vieira de Camargo expediu decreto municipal que regulamenta a abertura de atividades econômicas em razão de o município de Tatuí passar a fase amarela da Pandemia da Covid-19. Do decreto, já em vigor a partir de hoje, constam salões de beleza, estética, bem estar, academias e similares, restaurantes, bares e lanchonetes. As 23 páginas mostram normas rígidas para evitar o contágio do coronavírus e cada atividade tem um protocolo diferente, sempre com o mesmo objetivo: distanciamento social, álcool em gel, preocupações com a higiene, máscaras e todos os cuidados para que não se alastre a doença.

Boletim – Nesta sexta-feira, 11 horas, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim oficial da Covid-19 nas últimas 24 horas. Os índices ainda são preocupantes. Houve no período, 25 novos casos positivos e 140 suspeitos. Durante a pandemia, desde março, Tatuí registrou 1.344 casos positivos e destes 1.273 (94,7%) conseguiram se recuperar. Foram registrados 41 óbitos e, no momento, a ocupação dos leitos clínicos é de 13% e 70% de internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) .

VEJA ABAIXO O LINK COM A

ÍNTEGRA DO DECRETO MUNICIPAL 12067:

1206774789

PLANO SP AMARELO20679-07-08-2020