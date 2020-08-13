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Destaques da edição de 15-8-2020

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SANTA CASA FICA CINCO DIAS COM UTI LOTADA

HISTÓRIA: PANDEMIAS DE GRIPE ESPANHOLA E COVID-19

DESTAQUES

IGREJA MATRIZ RECEBE DE VOLTA SÃO JOÃO DO BENFICA

FALECIMENTOS

RIR E TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PREFEITURA ENTREGA MAIS UM TRECHO DA MARGINAL DO MANDUCA

CÂMARA RETOMA SESSÕES PRESENCIAIS

SECRETÁRIO AUTORIZ REGULARIZAÇÕES DE ÁREAS EM TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1975 – Jornal de Tathuy

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

EMPRESA INSTALA FÁBRICA DE PAPEL NO CONGONHAL

EMPRESA DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS INSTALA-SE EM TATUÍ

EMPRESA DE AÇAI AMPLIA NEGÓCIOS PARA EXPORTAÇÃO

YAZAKI VOLTA A CONTRATAR NA CRISE

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DEVE REATIVAR ATIVIDADES

REDE DE SUPERMERCADO PROJETA EMPREENDIMENTO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on agosto 13, 2020 at 5:54 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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