Destaques da edição de 15-8-2020

SANTA CASA FICA CINCO DIAS COM UTI LOTADA
HISTÓRIA: PANDEMIAS DE GRIPE ESPANHOLA E COVID-19
DESTAQUES
IGREJA MATRIZ RECEBE DE VOLTA SÃO JOÃO DO BENFICA
FALECIMENTOS
RIR E TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
PREFEITURA ENTREGA MAIS UM TRECHO DA MARGINAL DO MANDUCA
CÂMARA RETOMA SESSÕES PRESENCIAIS
SECRETÁRIO AUTORIZ REGULARIZAÇÕES DE ÁREAS EM TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1975 – Jornal de Tathuy
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
EMPRESA INSTALA FÁBRICA DE PAPEL NO CONGONHAL
EMPRESA DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS INSTALA-SE EM TATUÍ
EMPRESA DE AÇAI AMPLIA NEGÓCIOS PARA EXPORTAÇÃO
YAZAKI VOLTA A CONTRATAR NA CRISE
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DEVE REATIVAR ATIVIDADES
REDE DE SUPERMERCADO PROJETA EMPREENDIMENTO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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