TATUÍ COMEMORA 194 ANOS DE FORMA VIRTUAL

Neste ano, a Prefeitura de Tatuí, em razão do enfrentamento da pandemia da COVID-19, promove de forma virtual as festividades do 194º aniversário da cidade e da “78ª Semana Paulo Setúbal”.

Aos sábados, sempre às 11h, acontecem as lives do Projeto “Música na Praça”, transmitidas via Facebook da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude (https://www.facebook.com/Secretaria-de-Esporte-Cultura-Turismo-Lazer-e-Juventude-1603226376359662/?ref=bookmarks), com a seguinte programação: dia 08/08, Banda Simphony; dia 15/08, Trio João e Maria – Camerata Les Ensembles; dia 22/08, Seresteiros de Tatuí; e dia 29/08, Metais do Roque.

Um ato festivo ocorrerá nesta sexta-feira (07/08), às 20h: Live Especial do Centenário do Museu Histórico “Paulo Setúbal” e Lançamento da Logomarca do Centenário, que terá a apresentação do Trio Bravo Electro e a transmissão no Facebook da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude e no canal do Museu no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCY0PhNOaU7bJ6Tw_zaIfEFg).

Neste domingo (09/08), às 19h, haverá a live da Missa em Ação de Graças ao 194º Aniversário de Tatuí, que marcará a apresentação da imagem de São João do Benfica, que foi restaurada. A transmissão será via Facebook do Santuário Nossa Senhora da Conceição (https://www.facebook.com/santuarionossasenhoraconceicao/).

No dia 11 de agosto, às 10h, Tatuí irá comemorar seus 194 anos com um ato cívico em frente a Capela de São João do Benfica. O evento será limitado às autoridades civis, religiosas e militares, devido a pandemia da COVID-19. Está prevista a participação da Guarda Civil Municipal, com os Pavilhões Nacionais, o cântico de hinos cívicos, a manifestação das autoridades e a apresentação do grupo musical “Família Cortez”.

Algumas inaugurações marcarão este mês de agosto, respeitando as orientações dos órgãos de Saúde. Na segunda-feira (10/08), às 16h, será entregue mais uma etapa da duplicação e revitalização da Avenida Marginal do Ribeirão do Manduca, o Complexo Viário “Orlando Teles”. No mesmo dia, às 18h, será a inauguração da fonte na rotatória do Marapé. No dia 12/08 (quarta-feira), às 16h, a Prefeitura de Tatuí entregará a revitalização do Campo Municipal do Santa Rita e a inauguração do Núcleo Esportivo deste bairro. E, encerrando os atos inaugurais, no dia 14/08 (sexta-feira), às 15h, ocorrerá a entrega oficial da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Os vídeos destes eventos serão disponibilizados no Facebook da Prefeitura de Tatuí.

O grande presente aos tatuianos ficará por conta do show da dupla sertaneja Rick & Renner. Será neste sábado (08/08), às 16h, em uma live especial, com transmissão pelo canal da dupla no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCgU_qhvln4Wt-BCbAMUTltA). O show será realizado no Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, evento beneficente com renda em prol ao Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.