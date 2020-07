DEPOIS DE UMA SEMANA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19

Nesta quinta-feira (9), o município de Tatuí, depois de uma semana sem mortes pela Covid-19, contabilizou mais dois óbitos e passou para 29. A Secretaria Municipal de Saúde, em 24 horas registrou 25 casos positivos de coronavírus e foram mais 62 casos suspeitos. A tabela disponibilizada registrou, desde o início da pandemia, 553 casos positivos, 427 pacientes recuperados, 152 casos suspeitos e 29 óbitos. As últimas mortes foram dia 2 de julho.

O Governo do Estado colocou municípios da região de Sorocaba em alerta vermelho, incluindo Tatuí. Como medida, desde o dia 3 de julho, a Prefeitura mudou os protocolos e houve restrição na abertura do comércio. Um dos fatores para a restrição são os leitos hospitalares ocupados. Na quinta-feira (9), de acordo com a Vigilância Sanitária, a Santa Casa de Tatuí estavam 13 dos leitos clínicos ocupados e 8 leitos da UTI estavam ocupados (8 de 10 leitos). O hospital da Unimed registra dois internados na UTI e quatro em isolamento, sendo três confirmados e um suspeito.

Novo decreto

Na sexta-feira (3), a prefeita Maria José Vieira de Camargo editou um novo decreto municipal, informando os estabelecimentos que podem ou não funcionar em Tatuí no período de 6 a 14 de julho, dentro do “Plano SP” de prevenção e combate ao novo coronavírus, instituído pelo Governo do Estado.

Este decreto determina que estão suspensos atendimentos presenciais no comércio não essencial, salões de beleza, escritórios de prestadores de serviços, clubes, cinemas, teatros, casas noturnas e academias. Bares, lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência de postos de gasolina só podem atender através dos sistemas “drive thru” ou “delivery”. O mercado municipal permanece fechado para atendimento presencial e as celebrações religiosas com público continuam suspensas.

O novo decreto autoriza recebimento de carnês nos estabelecimentos comerciais não essenciais, mas estes podem realizar somente vendas “on-line” e por “delivery”, com entrega à domicílio.