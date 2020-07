ECONOMIA DE TATUÍ SOFRE FORTE  IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Dados estatísticos entre março a maio de 2020 revelam que o município de Tatuí foi o mais afetado da região em perdas de postos de trabalho, após o início da pandemia. A cidade totaliza 1.240 vagas perdidas entre abril e maio deste ano. Percentualmente, é a segunda cidade mais impactada da região, superando apenas o municio de Cesário Lange. Estes dados do CAGED constam da tabela elaborada pelo economista Renato José Rodrigues Fernandes, da FGV/SP e coordenador de planejamento financeiro da Caloi do Brasil.

De acordo com o economista, outro aspecto importante é a receita do ISS (Imposto Sobre Serviço). Ela pode ser utilizada para analisar o desempenho da economia tatuiana no primeiro semestre deste ano (2020). Em sua análise, o primeiro trimestre (janeiro a março) é quando não havia entrado na fase mais aguda da pandemia. A receita apresentava um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto – lembra Renato – após a evolução da Covid-19 no segundo trimestre, as receitas do ISS da Prefeitura de Tatuí passaram a apresentar declínio em relação ao ano anterior, com uma redução de 15%. E as mais atingidas foram as empresas optantes pelo Simples Nacional, com uma queda de 49%.

VARIAÇÃO DE EMPREGOS NA REGIÃO/CAGED

DADOS NOVO CAGED – M.T.E. – CONSULTA EM 06.07.2020 UF Município Saldo – Empregos Março/2020 Variação Abril/2020 Variação Maio/2020 Variação Total Var. % SP Sp-Boituva 19.651 -294 -226 -520 -2,6% SP Sp-Cerquilho 11.688 -252 20 -232 -2,0% SP Sp-Cesario Lange 3.160 -166 3 -163 -5,2% SP Sp-Laranjal Paulista 8.973 -320 -72 -392 -4,4% SP Sp-Pereiras 2.448 26 17 43 1,8% SP Sp-Porangaba 1.433 -27 -3 -30 -2,1% SP Sp-Quadra 518 -5 -7 -12 -2,3% SP Sp-Tatui 25.840 -565 -675 -1.240 -4,8% SP Sp-Torre de Pedra 254 -3 1 -2 -0,8%

RECEITA COM O ISS/ 1º SEMESTRE DE 2020

RECEITA DE I.S.S.Q.N. – PREFEITURA DE TATUÍ (EM MILHARES DE R$) 1º Tri 2020 1º Tri 2019 Var. % 2º Tri 2020 2º Tri 2019 Var. % I.S.S.Q.N. – PRINCIPAL 4.993,7 4.386,1 14% 4.100,9 4.384,1 -6% I.S.S.Q.N. – SIMPLES NACIONAL 1.273,2 1.106,3 15% 567,4 1.107,4 -49% TOTAL I.S.S.Q.N. 6.266,9 5.492,4 14% 4.668,3 5.491,5 -15% Fonte: Portal da Transparência do Município de Tatuí