Destaques da edição de 12-7-2020

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CAMPANHA CONTRA O COVID-19
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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