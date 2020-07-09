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Destaques da edição de 12-7-2020

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ECONOMIA DE TATUÍ SOFRE FORTE IMPACTO DA PANDEMIA

JBS DOA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA SANTA CASA

SPANI ATACADISTA INICIA CONSTRUÇÃO EM TATUÍ

TATUÍ DEPOIS DE UMA SEMANA REGISTRA DOIS ÓBITOS

O VOTO DO NOVO CORONA – GAUDÊNCIA TORQUATO

DESTAQUES

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FUNERÁRIA PARAÍSO INFORMA FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934

SEBRAE COM INSCRIÇÕES PARA CURSO ON-LINE

CÂMARA DEBATE PROJETO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

VEREADORES QUESTIONAM PANDEMIA DE COVID-19

FUNDO SOCIAL ALTERA DIA D DO INVERNO SOLIDÁRIO

ESTUDANTES DA FATEC RECEBEM COMPUTADORES

PREFEITA DE ITAPETININGA É PRESIDENTE DO CONSELHO DA RMS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

MUSICA NA PRAÇA HOMENAGEIA DIA DO ROCK

ARTESÃOS CRIAM PÁGINA VIRTUAL

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

EVENTOS ARRECADAM FUNDOS PARA ENTIDADES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

CAMPANHA CONTRA O COVID-19

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on julho 9, 2020 at 6:24 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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