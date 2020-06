Destaques da edição de 21-6-2020

TATUÍ COM 19 ÓBITOS POR COVID-19

A pandemia do novo coronavírus avança pelo interior paulista. Nesta quinta-feira (18), o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registrou 19 óbitos e 320 casos positivos de Covid-19 em Tatuí.

Até a quinta-feira, eram 1.194 notificações, sendo 41 casos suspeitos aguardando resultados dos testes, 833 descartados e 320 positivos. Desses 320 pacientes positivos, 257 pacientes já estão recuperados e 19 vieram a óbito. Dos casos positivos, 33 ainda estavam em tratamento, em hospitais ou no domicílio. Dos casos suspeitos, 41 estavam em tratamento, em hospitais ou em tratamento domiciliar.

Desde o início da flexibilização, em 1º de junho, com Tatuí na fase 2 (Laranja) do “Plano São Paulo”, o município registrou aumento casos positivos de Covid-19

Morte de comerciante – Na quarta-feira (17), foi registrada a morte do comerciante José Antonio Lanaro (foto), 64 anos, vítima da Covid-19. Ele faleceu em um hospital em Sorocaba e era proprietário da Loja Milagrosa, na Rua 11 de Agosto. Lanaro foi assinante do Jornal Integração por 44 anos, desde que o semanário começou a colher assinaturas.

