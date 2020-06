Nesta terça-feira (16), a Sociedade Brasileira de Infectologia (AMB) publica o primeiro informe alentador para combater o Covid-19. Em ofício que circula no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente dr. Clóvis Arns da Cunha informa que “o Dexametasona é um tratamento que mostrou impacto em reduzir a mortalidade”. E em uma frase alvissareira o presidente da AMB assinala: “Finalmente temos uma boa nova!’.

SBI_Informe14_Dexametasona na COVID-19 (2)