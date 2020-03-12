Destaques da edição de 15-3-2020

CORONAVÍRUS PREOCUPA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE TATUÍ
IDOSOS SÃO PRIORIDADE PARA VACINA CONTRA A GRIPE
BANDA SINFÔNICA NA PRAÇA DA MATRIZ
PREFEITURA REALIZA CONCURSO COM 27 VAGAS
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IN MEMORIAM – O TEATRO – JOSÉ CELSO DE MELLO
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CIDADE DA MÚSICA É NOVO PROJETO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
MUTIRÃO CASTRA 310 ANIMAIS
IBGE OFERECE VAGAS PARA RECENSEAMENTO EM TATUÍ
ATO SOLENE COMEMORA 25 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL
VEREADOR PEDE CELERIDADE PARA HEMODIÁLISE
CDHU RECEBE PROJETO BRINCAR NOS BAIRROS
VARA DO TRABALHO PASSA POR CORREIÇÃO
PREFEITURA E CRC FIRMAM CONVÊNIO
AGENDA DE EVENTOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
ALUNOS DA FAESB APROVADOS NO EXAME DE ORDEM DA OAB
PALAVRAS CRUZADAS
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NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS E TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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