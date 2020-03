IBGE COM VAGAS DE AGENTES E RECENSEADORES EM TATUÍ

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para dois processos seletivos que visam a contratação temporária de Agentes Censitários Municipais (ACM) e Agentes Censitários Supervisores (ACS), com nível médio de ensino, e Recenseadores, com nível fundamental, que irão trabalhar no ‘Censo 2020”. Existem vagas em todos os municípios do Brasil, sendo 46.337 no Estado de São Paulo. Em Tatuí, são oferecidas um total de 14 vagas para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor e 104 para Recenseadores.

Os agentes municipais, que responsabilizam-se pela coordenação da coleta do Censo da cidade, terão remuneração de R$ 2.100,00. Os agentes supervisores são responsáveis por supervisionar as equipes de recenseadores e terão remuneração de R$ 1.700,00. Os recenseadores serão remunerados por produtividade, segundo o número de domicílios visitados. No site do IBGE (www.ibge.gov.br) existe um simulador, onde os candidatos podem verificar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do País. A duração prevista para os contratos de agentes censitários municipais e supervisores é de cinco meses, podendo ser prorrogado. Os contratos dos recenseadores têm previsão de três meses e também podem ser prorrogados, de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados têm direito a férias e 13º salário proporcional, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 24 de março, através da Internet, no site oficial da organizadora do processo seletivo, a Cebraspe (www.cebrasp.org.br). A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador é de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela Internet.

As pessoas que trabalharam recentemente como temporárias para o IBGE ou qualquer outro órgão público também poderão ser recontratadas, caso sejam aprovadas nos processos seletivos do Censo 2020. Para ambas as funções dos processos, as provas se realizarão em todos os municípios onde houver vagas. O edital contendo a relação de todos os locais de provas será divulgado dia 8 de maio para os candidatos à ACM e ACS e dia 18 de maio para Recenseadores. O cronograma completo de ambos os processos seletivos pode ser encontrado nos editais.