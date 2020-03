PROJETO PRESTA HOMENAGEM À ESCRITORA

Nesta sexta-feira (6), às 19 horas, o Museu Histórico “Paulo Setúbal” de Tatuí inicia a temporada 2020 da “Noite da Seresta Com Ternura” e presta homenagem à escritora Raquel Prestes, dentro do projeto “Ilustres Tatuianos”. Homenageada no mês dedicado às mulheres, Raquel lança, na oportunidade, o livro “História Para Um Boi Dormir”, de sua autoria. Os interessados podem adquirir um exemplar no local.

Além do lançamento do livro, o museu manterá uma exposição de fotografias com a vida e obra de Raquel Prestes, que poderá ser visitada no período de 7 a 29 de março, de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas, na sede do museu, na Praça Manoel Guedes, nº 98.

Sobre a homenageada – aquel Prestes Ferreira de Morais, a professora e escritora Raquel Prestes, nasceu em Santo André, em 11 de julho de 1972. Mudou-se para Tatuí no ano de 1979 e aqui casou-se com Antônio Edson de Moraes. Deste enlace, nasceu o filho João Vitor Ferreira de Morais, grande responsável por despertar a veia artística da mãe.

A homenageada é licenciada em Pedagogia pela Assetta de Tatuí e em Artes Visuais pela UNIMES de Santos. Possui pós-graduação em Educação Infantil pela Universidade Castelo Branco e atualmente trabalha como coordenadora pedagógica de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Tatuí, onde atua desde 1997. Raquel iniciou seu talento para contar histórias com o filho. O processo criativo foi estimulado pela família e ela tornou-se escritora e ilustradora de literatura infantil. Suas inspirações são a escritora ítalo-brasileira Eva Furnari e o ilustrador André Neves.

Em sua carreira, já publicou as obras “O menino passou por aqui”,

“Vamos Jogar?”, “Ovelha Raquel”, “As mães nunca são iguais”, “O Senhor Compratudo” e “História para um boi dormir”, contando a história do Boi Jovino, que sofre de insônia. Nessa divertida narrativa, o pequeno leitor é introduzido em alguns princípios da Matemática.

Em 2010, Raquel registrou presença na “21ª Bienal Internacional do Livro”, em São Paulo. Em 2013, com o objetivo de estimular a literatura infantil, através da “contação de histórias”, foi a voz do Projeto “Passa Balaio Trançado de Sonhos”. Em abril de 2015, realizou no Museu Paulo Setúbal a exposição “Caixas, Caras e Caretas”. Em 2018, suas publicações foram o tema do desfile cívico da APAE no aniversário de Tatuí.

Ilustres tatuianos – O projeto “Ilustres Tatuianos” é desenvolvido em parceria entre o Museu “Paulo Setúbal” e o Grupo “Seresteiros com Ternura”, que busca manter as tradições da seresta e se apresenta em todas as edições da “Noite da Seresta”. Em 2018, o projeto homenageou nove personalidades, e em 2019, outras nove. Em 2020, onze ilustres personalidades serão agraciadas e passarão a fazer parte do acervo do Museu Paulo Setúbal.