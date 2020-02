INAUGURAÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL

No sábado (15), com a presença do governador João Dória e Leonardo Senna, irmão de Ayrton Senna, a prefeita Maria José Vieira de Camargo inaugurou o Complexo Educacional “Professor Acassil José de Oliveira Camargo” e sede do Projeto Ayrton Senna da Silva, bo Bairro Nova Tatuí. O evento contou com a presença de Eunice Rossi Camargo e familiares do homenageado Acassil. Durante o evento, Dória anunciou liberação de verba para construção de um novo acesso à Tatuí, no KM 110 da Rodovia SP-127, próximo à Guardian. O governador anunciou também verba de R$ 10 milhões para construção de uma escola de Ensino Médio no Jardim Santa Rita de Cássia. A Prefeitura já havia recebido R$ 4 milhões para asfaltar 41 ruas e o governador assinou a ordem de serviço. Também presentes o secretário Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Laura Laganá (superintendente do Centro Paulo Souza) e prefeitos da região.

