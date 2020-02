Destaques da edição de 22-2-2020

IGREJA MATRIZ PODE SER ELEVADA A BASÍLICA

TATUÍ ENTRA NO RÍTMO DO CARNAVAL

POUCA PROCURA PARA VACINAR CONTRA O SARAMPO

DESTAQUES

NÃO HÁ BOA FÉ NA AMÉRICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

IN MEMORIAM – BOTÃO MIMOSO – JOSÉ CELSO DE MELLO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COOPERATIVA OFERECE CURSOS GRATUITOS

DÓRIA INAUGURA PROJETO EDUCACIONAL EM TATUÍ

CPB FARÁ DOAÇÃO PARA A SANTA CASA

BIBLIOTECA COM OFICINA DE MONTAGEM DE LEGO

MUSEU FUNCIONA NO CARNAVAL

CÂMARA REJEITA PEDIDO DE ABERTURA DE CEI

ACORDO PERMITE DOAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM

PROGRAMA VIVA LEITE RECADRASTA CRIANÇAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934

FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSOS

CDMCC RECEBE ALUNOS NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).