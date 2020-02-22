Destaques da edição de 22-2-2020

IGREJA MATRIZ PODE SER ELEVADA A BASÍLICA
TATUÍ ENTRA NO RÍTMO DO CARNAVAL
POUCA PROCURA PARA VACINAR CONTRA O SARAMPO
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NÃO HÁ BOA FÉ NA AMÉRICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
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COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COOPERATIVA OFERECE CURSOS GRATUITOS
DÓRIA INAUGURA PROJETO EDUCACIONAL EM TATUÍ
CPB FARÁ DOAÇÃO PARA A SANTA CASA
BIBLIOTECA COM OFICINA DE MONTAGEM DE LEGO
MUSEU FUNCIONA NO CARNAVAL
CÂMARA REJEITA PEDIDO DE ABERTURA DE CEI
ACORDO PERMITE DOAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM
PROGRAMA VIVA LEITE RECADRASTA CRIANÇAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSOS
CDMCC RECEBE ALUNOS NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
PALAVRAS CRUZADAS
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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