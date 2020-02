MINISTRO CELSO DE MELLO EM FRANCA RECUPERAÇÃO

Na quarta-feira (12), o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), em contato com a reportagem do Jornal Integração, disse que sua cirurgia foi bem sucedida e ele encontra-se em franca recuperação. Sessões de fisioterapia e repouso são as recomendações médicas para seu breve regresso à Suprema Corte. Sua saída definitiva, em razão de sua aposentadoria compulsória, é no dia 31 de outubro. Dia 16 de janeiro, em absoluta reserva, o ministro adiantou a este semanário que sua cirurgia, anteriormente marcada para o dia 10 de janeiro, foi remarcada para o dia 22 de janeiro, no Hospital Sírio Libanês, onde permaneceu internado até o dia 29 do mês passado. O único veículo de informação que publicou a data correta, com um dia de antecedência, foi a revista Veja.

Ministro Dias Tófolli – Neste mês estavam pautados julgamentos que requeriam a presença do ministro Celso de Mello. O presidente Dias Tofolli ajustou o calendário de votações do Plenário para aguardar a volta do ministro tatuiano. Quatro ações foram transferidas para o dia 2 de abril e, no dia 3 de fevereiro, adiou o julgamento de ação que versa sobre o Tribunal do Júri.