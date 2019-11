Destaques da edição de 19-11-2019

PREFEITA REESTRUTURA SECRETARIAS MUNICIPAIS

TATUIANO RECEBE PRÊMIO LIBERDADE DE IMPRENSA DA ANJ

PALESTRAS COMBATEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

IN MEMORIAM – SE TENS… – JOSÉ CELSO DE MELLO

O PODER DE QUEM TEM A CANETA – GAUDÊNCIO TORQUATO

SICREDI LANÇA PORTAL DE INVESTIMENTOS

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CONSERVATÓRIO PROMOVE SEMANA DA MÚSICA

CÂMARA APROVA TREZE PROJETOS DE LEI

BOMBEIROS HOMENAGEIAM PREFEITA

PROJETO DA APA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

EMENDA DEVE BENEFICIAR CANIL MUNICIPAL

VIOLONCELOS NA PRAÇA DA MATRIZ

MUSEU FUNCIONA NO FERIADO

AGENTES CADASTRAM AGENTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

PARÓQUIA SÃO LÁZARO PROMOVE JANTAR

MUSEU COM FILMES NA MOSTRA “IDENTIDADE NEGRA”

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934

CONSELHO PROMOVE FORUM DAS PCDs

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ INICIA SEGUNDA ETAPA DE VACINA CONTRA SARAMPO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

GOVERNO ABRE PROGRAMA PARA PARCELAR ICMS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS E TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios