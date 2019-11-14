Destaques da edição de 19-11-2019

PREFEITA REESTRUTURA SECRETARIAS MUNICIPAIS
TATUIANO RECEBE PRÊMIO LIBERDADE DE IMPRENSA DA ANJ
PALESTRAS COMBATEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
IN MEMORIAM – SE TENS… – JOSÉ CELSO DE MELLO
O PODER DE QUEM TEM A CANETA – GAUDÊNCIO TORQUATO
SICREDI LANÇA PORTAL DE INVESTIMENTOS
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CONSERVATÓRIO PROMOVE SEMANA DA MÚSICA
CÂMARA APROVA TREZE PROJETOS DE LEI
BOMBEIROS HOMENAGEIAM PREFEITA
PROJETO DA APA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
EMENDA DEVE BENEFICIAR CANIL MUNICIPAL
VIOLONCELOS NA PRAÇA DA MATRIZ
MUSEU FUNCIONA NO FERIADO
AGENTES CADASTRAM AGENTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
PARÓQUIA SÃO LÁZARO PROMOVE JANTAR
MUSEU COM FILMES NA MOSTRA “IDENTIDADE NEGRA”
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934
CONSELHO PROMOVE FORUM DAS PCDs
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ INICIA SEGUNDA ETAPA DE VACINA CONTRA SARAMPO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
GOVERNO ABRE PROGRAMA PARA PARCELAR ICMS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS E TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário