CONSERVATÓRIO REALIZA SEMANA D MÚSICA

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – promove, de 18 a 24 de novembro, a 59ª Semana da Música. O evento é considerado um dos mais importantes e tradicionais do calendário cultural da instituição, com concertos gratuitos de vários grupos artísticos. Neste ano, a programação tem uma novidade, o projeto “Que som é esse?” – um dia inteirinho de atrações especialmente dedicadas às crianças e seus familiares, com demonstração de instrumentos, exposições, pintura facial, muita música, teatro e diversão – tudo com entrada gratuita.

A programação começa nesta segunda-feira, dia 18, com o concerto “Spirituals” do Coro do Conservatório de Tatuí. O grupo apresenta-se às 20 horas, na Igreja Matriz de Tatuí, com entrada gratuita. De acordo com o regente convidado, Marcos Baldini, o concerto homenageia a semana da Consciência Negra, com obras tradicionais como “He’s the lily of the valley”, “Seekin’ for a city”, “Give me Jesus”, “Wade in the water”, “City called heaven”, “I want Jesus”, “The battle of Jericho”, “Obey the espirit of the Lord”, “Deep River” e “Feel Good”.

Na terça-feira, dia 19, às 20 horas, o concerto será com a Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí, que sobe ao palco do Teatro Procópio Ferreira com vários convidados. O grupo interpretará “I am willing Lord” (Kurt Kaiser), “Introdução e Fandango” (Luigi Boccherini), “Malagueña” (Ernesto Lecuona), “Estampas” (Federico Moreno Torroba), “Remembrance” (Sérgio Assad) e “Concerto para 2 Violinos (1º movimento), BWV 1043” (Johann Sebastian Bach). O programa segue com “Siciliano (da Sonata nº 2 para Flauta, BWV 1031)”, de Johann Sebastian Bach, com solo da flautista Nayane Freitas; e “Jesus, alegria dos homens” (Jesus bleibet meine Freude, da Cantata BWV 147, de Bach), com participação especial do Coro do Conservatório de Tatuí, além de professores e alunos do curso de Violão Clássico da instituição.

“Que som é esse?”

A 59ª Semana da Música continua até sábado, com concertos do Grupo de Percussão, Banda Sinfônica, Big Band e Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí. E no domingo, dia 24, a escola estará de portas abertas das 9 horas às 19 horas com o projeto “Que som é esse?” – um evento especialmente dedicado às crianças.

O diretor executivo do Conservatório, Ary Araújo Júnior, explica que a ideia é apresentar às crianças e a seus familiares um pouco de tudo que é feito dentro da instituição. “Haverá estandes com os mais variados instrumentos musicais e professores mostrando como cada instrumento funciona. Também teremos exposição de figurinos do Setor de Artes Cênicas, estande de pintura facial com professores e alunos da Oficina de Maquiagem para Teatro, exposição de luteria e muito mais. Montaremos um palco no jardim e faremos apresentações musicais durante todo o dia, com um grupo diferente a cada meia hora, além de concertos no palco do Teatro Procópio Ferreira e surpresinhas para as crianças. Diversão garantida para a família toda e com entrada gratuita”, comenta. O projeto tem apoio de Coop – Cooperativa de Consumo e Sabesp.

Semana da Música

A Semana da Música foi criada pelo Conservatório de Tatuí em 1961, por iniciativa da então diretora, Professora Yolanda Rigonelli. O evento acontece sempre na semana do dia 22 de novembro, que é Dia do Músico e Dia de Santa Cecília – a padroeira dos músicos. Além de celebrar a data, o evento apresenta à comunidade um pouco do trabalho que é desenvolvido pela instituição ao longo de todo o ano letivo, com participação de grupos, alunos e professores que se destacaram no período.

SERVIÇO

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Coro do Conservatório de Tatuí

Marcos Baldini, regente convidado

Data: 18 de novembro de 2019, segunda-feira

Horário: 19h00

Local: Igreja Matriz de Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Camerata de Violões e Coro do Conservatório de Tatuí

Edson Lopes, coordenação da Camerata

Marcos Baldini, regente convidado do Coro

Data: 19 de novembro de 2019, terça-feira

Horário: 20h00

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí

Luis Marcos Caldana, coordenação

Data: 20 de novembro de 2019, quarta-feira

Horário: 20h00

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí

Marco Almeida Júnior, regente convidado

Data: 21 de novembro de 2019, quinta-feira

Horário: 20h00

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Big Band do Conservatório de Tatuí

Cláudio Sampaio “Cambé”, coordenação

Data: 22 de novembro de 2019, sexta-feira

Horário: 20h00

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí

Edson Beltrami, regente

Data: 23 de novembro de 2019, sábado

Horário: 20h00

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita

59ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí

“Que som é esse?”

Mostra instrumental, exposições, recitais e concertos

Data: 24 de novembro de 2019, domingo

Horário: 09h00 às 19h00

Local: Conservatório de Tatuí

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratui

