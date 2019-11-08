Destaques da edição de 9-11-2019

NOVOTEC É NOVIDADE DA ESCOLA “SALES GOMES”
JARDIM DA SANTA DEVE SER INAUGURADO EM DEZEMBRO
JOANA SERIA FILHA DE MARIA DA PAZ E AMADEU? – NOVELAS
PLANEX REALIZA NOVO CONCURSO PARA A PREFEITURA DE TATUÍ
ABERTA INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR DA FAESB
TATUÍ TURISMO ANUNCIA NOVA EXCURSÃO
DEFENDENDO O MINISTRO – JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN
ENTENDA SOBRE INVESTIMENTO – LAÍS DE SOUZA
ON MEMORIAM – CONTRASTES… – ALEXANDRE MILANI FILHO
O SONHO DA GRANDE PÁTRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
TEMPORAL PROVOCA DANOS EM TATUÍ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
LOUVOR PARA JOVENS LOTA IGREJA MATRIZ
PARÓQUIA PROMOVE JANTAR DA PADROEIRA
ROLÊ MOVIMENTA PRAÇA DA MATRIZ
TRECHO DA MARGINAL DO MANDUCA EM FASE DE FINALIZAÇÃO
PREFEITURA LANÇA PROGRAMA ASFALTO NOVO
PARQUE MARIA TUCA REABRE PISCINAS
PEÇA DE TATUÍ PREMIADA EM FESTIVAL
PREFEITA PEDE RECURSOS PARA A GCM
CEUS DAS ARTES MINISTRA AULAS DE DANÇA DO VENTRE
PREFEITURA CUIDA DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM BAIRRO
FUNDO SOCIAL PRODUZ BONECOS DE MEIA
CONSERVATÓRIO COM ESPETÁCULO MUSICA
AGENDA CULTURA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
PRÊMIO INCENTIVO À MÚSICA DE CÂMARA NO CDMCC
REUNIÃO PLANEJA CENSO 2020
COLUNA DE ESPORTES (EQUIPE DE TATUÍ NA ELITE DO BASQUETE)
CONCESSIONÁRIA SELECIONA PROJETOS DE ENERGIA
BANDA DE CESÁRIO LANGE NA PRAÇA DA MATRIZ
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CRIADORES DEVEM VACINAR CONTRA FEBRE AFTOSA
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, Concurso Público da Prefeitura de Tatuí, edital da Fundação Educacional Manoel Guedes (processo seletivo) e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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