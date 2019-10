SICREDI INAUGURA AGÊNCIA EM TATUÍ

Na sexta-feira (18), 19h30, a executiva Maura Carrara, presidente do Sicredi, acompanhada da diretoria de sua região, inaugurou a mais nova agência de cooperativa de crédito na Rua Juvenal de Campos, 676, região central de Tatuí.

Em seu discurso, Carrara contou um pouco da história da instalação na cidade e como o local foi escolhido. “Passei em frente ao terreno, desci do carro e fui conversar com um senhor que vendia churrasquinho em frente. Esta pessoa é o ex-vereador Job dos Passos Miguel. Com sua percepção e experiência na área política, Job, após as primeiras indagações, deve ter sentido que era um bom investimento para Tatuí e se encarregou de levar a presidente do Sicredi para falar com Pérsio Almeida Júnior, proprietário da área. A executiva diz que bastaram duas horas de conversa para viabilizar a edificação da nova agência com projeto de autoria do arquiteto do Sicredi.

O prédio da antiga fábrica Campos & Irmãos é tombado pelo Condephaat e o empresário de Tatuí, o Neto Comendador, dá uma boa destinação ao local. Unindo o antigo ao moderno, o autor do projeto soube dar uma ótima solução arquitetônica ao prédio do banco.

Em seu discurso, a executiva contou sobre o funcionamento da cooperativa de crédito e a escolha de Tatuí para sediar mais uma unidade. A prefeita Maria José Vieira de Camargo também discursou e evidenciou a necessidade de novos investimentos no município e geração de empregos. Finalmente, o padre Élcio Roberto de Góes, da Igreja Matriz, presidiu a benção das instalações e fez uma observação. O religioso contou que na primeira missa daquela manhã viu pessoas diferentes na igreja e logo ficou sabendo que eram colaboradores do Sicredi. O gerente da nova agência é Mailson Pereira Carvalho.

Resultados – De acordo com as Demonstrações Financeiras Combinadas do Sicredi no primeiro semestre de 2019, o resultado líquido da instituição financeira cooperativa no período cresceu 10%, quando comparado ao primeiro semestre de 2018, chegando a R$ 1,5 bilhão, enquanto que o patrimônio líquido registrou aumento de 16,2%, superando a marca dos R$ 16 bilhões. Já os ativos atingiram R$ 99,2 bilhões, crescimento de 13% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Outro dado relevante apresentado no relatório da cooperativa é o número de associados do Sicredi. No começo deste ano, a instituição ultrapassou a marca de 4 milhões de cooperados e registrou crescimento de 10,5% até junho deste ano. Atualmente, o Sicredi conta com 112 cooperativas de crédito filiadas, está presente em 22 estados e no Distrito Federal e em 1.334 cidades brasileiras, sendo que em mais de 200 delas é a única instituição financeira presente.

Distribuição de resultados – Em 2018, do montante de R$ 677 milhões gerados no exercício de 2017, com base nas decisões tomadas nas assembleias gerais, R$ 526 milhões foram distribuídos aos associados, representando 77,7% do total. É a maior distribuição de resultados registrada até o momento na história do Sicredi, seguindo uma sequência de desempenhos positivos da instituição.

O montante pago de juros sobre o capital próprio aos associados foi de R$ 390 milhões, representando 14% do resultado do exercício. Após decisão nas assembleias, a distribuição dos resultados é feita por depósito na conta-corrente do associado ou por meio de integralização na cota capital, proporcionalmente à receita que cada associado gerou para a sua cooperativa de crédito, através da utilização de produtos e serviços.

