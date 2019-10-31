Destaques da edição de 2-11-2019

CEMITÉRIOS ABREM EM HORÁRIO ESPECIAL EM TATUÍ
ORQUESTRA SINFÔNICA APRESENTA-SE EM DOIS CONCERTOS
EDITORIAL – O RESPEITO POR UM MINISTRO DO STF
TOFOLLI SUGERE BARRAR PRESCRIÇÃO NO STJ E STF
PEQUENAS LIÇÕES DE GRANDEZA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
MÚSICA DE RAIZ NA PRAÇA DA MATRIZ
CASOS DE SARAMPO SOBEM PARA 16 EM TATUÍ
SEBRAE ORIENTA EMPRESÁRIOS
SPVIAS CADASTRA CURRÍCULOS
PROJETO GRATIFICA SERVIDORES MUNICIPAIS DE TATUÍ
ETCS REDUZEM TAXA DE VESTIBULINHO
OFICINA DE BALÉ NO PROCÓPIO FERREIRA
EXPOSIÇÃO DE FOTOS TURÍSTICAS
PALESTRA ALERTA SOBRE CÂNCER DE PRÓSTATA
SAIBA O QUE ABRE E FECHA EM TATUÍ NO FINADOS
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
SEBRAE INSCREVE PARA DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS
CLASSIFICADOS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Conselho Municipal de Saúde e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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